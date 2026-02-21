Senior Citizen FD: पिछले एक साल में फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) की ब्याज दर में कमी देखी गई है। 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के रेपो रेट में 125 बेसिस पॉइंट्स की कटौती के बाद बैंकों और नॉन-बैंक लेंडर्स (NBFCs) ने धीरे-धीरे सभी समय के लिए डिपॉजिट रेट्स कम कर दिए।

कई सीनियर सिटिजन जो महीने के खर्चों के लिए एफडी की कमाई इनकम पर निर्भर हैं, उनके लिए यह चिंता का विषय रहा है। BankBazaar के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, कई बैंक अभी भी फरवरी 2026 में सीनियर सिटिजन के लिए 7.75% तक का अच्छा रिटर्न दे रहे हैं।

सीनियर सिटिजन को ज्यादा एफडी रेट देने वाले 5 प्राइवेट सेक्टर बैंक

बैंक वरिष्ठ नागरिकों के लिए उच्चतम एफडी दर यस बैंक 7.75% बंधन बैंक 7.70% आरबीएल बैंक 7.70% आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 7.50% इंडसइंड बैंक 7.50%

प्राइवेट लेंडर्स में यस बैंक अभी सीनियर सिटिजन के लिए सबसे ज्यादा 7.75% रेट दे रहा है। बंधन बैंक और RBL बैंक 7.70% पर इसके करीब हैं।

आम तौर पर प्राइवेट बैंक मौजूदा साइकिल में PSU बैंकों के मुकाबले अच्छा खासा प्रीमियम दे रहे हैं।

वरिष्ठ नागरिकों को उच्चतम सावधि जमा दरों की पेशकश

बैंक वरिष्ठ नागरिकों के लिए उच्चतम एफडी दर बैंक ऑफ बड़ौदा 7.00% पंजाब नेशनल बैंक 6.90% भारतीय केंद्रीय बैंक 6.75% बैंक ऑफ महाराष्ट्र 6.70% यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 6.70%

पब्लिक सेक्टर बैंकों में बैंक ऑफ़ बड़ौदा 7.00% के साथ सबसे आगे है, उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक 6.90% पर है।

हालांकि पीएसयू बैंक प्राइवेट बैंकों के मुकाबले थोड़े कम रेट दे रहे हैं, लेकिन कई सीनियर सिटिज़न उन्हें स्टेबिलिटी और भरोसे के लिए पसंद करते हैं।

एफडी इंश्योरेंस

सभी बैंक डिपॉजिट, हर बैंक के हर कस्टमर के लिए 5 लाख रुपये तक के इंश्योरेंस वाले होते हैं, यह डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) के तहत होता है, जो आरबीआई की पूरी तरह से मालिकाना हक वाली सब्सिडियरी है। इस 5 लाख रुपये की लिमिट में प्रिंसिपल अमाउंट और जमा हुआ ब्याज शामिल है।

अगर आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए 5 लाख रुपये से ज्यादा हैं, तो इंश्योरेंस कवरेज को ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए डिपॉजिट को कई बैंकों में बांटना या अलग-अलग बैंकों में डिपॉजिट रखना सही रहेगा।

