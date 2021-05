भारत में एसयूवी और जीप ऐसी दो गाड़ियां हैं जिनको रोमांच और एडवेंचर के शौकीन लोग खासतौर पर पसंद करते हैं। जिसमें हम आज बात कर रहे हैं महिंद्रा थार के बारे में जिसको बीते वर्ष लॉन्च किया गया था.

लोगों के बीच इस कार की लोकप्रियता इतनी बढ़ी की इस कार पर कंपनी की तरफ से 12 महीने यानी एक साल तक की वेटिंग मिल रही है। इस वेटिंग को देखकर ही आप इसकी लोकप्रियता का अंदाजा लगा सकते हैं।

महिंद्रा थार एक ऐसी गाड़ी है जिसको हर व्यक्ति नहीं ले सकता क्योंकि इसकी शुरुआती कीमत ही 12 लाख रुपये से शुरू होती है जो टॉप मॉडल तक जाते जाते 15 लाख हो जाती है। इसकी कीमत ही सबसे बड़ी वजह है जिसके चलते उसको पसंद करने वाले अक्सर बजट की कमी के कारण इसको खरीद नहीं पाते।

लेकिन अगर आप पसंद करते हैं महिंद्रा थार को तो हम आपको बताने जा रहे हैं वो ऑफर जिसमें आप इस 15 लाख वाली गाड़ी को महज 4 लाख के अंदर खरीद सकेंगे।

देश में सेकेंड हैंड कार का बाजार काफी बड़ा हो चुका है जिसमें कुछ ऑनलाइन वेबसाइट भी हैं। इन्ही वेबसाइट में से एक है OLX जो पुराना सामान बेचती है। इसी वेबसाइट से आया है आज का ऑफर जिसके कार सेक्शन में महिंद्रा की थार को सेल के लिए लिस्ट किया गया है। (ये भी पढ़ें– भारत की टॉप 5 CNG कार जो दिलाएंगी पेट्रोल के बढ़ते दाम से आजादी)

तो आइए देर न करते हैं जानते हैं कार पर मिल रहे ऑफर और इस कार के फीचर्स के बारे में वो सारी जानकारी जो आपको जानना जरूरी है।

साइट पर जिस महिंद्रा थार को पोस्ट किया गया है उसका मेकिंग ईयर 2012 है। इस कार का वेरिएंट सीआरडी 4X4 बीएस 4 है। ये थार अब तक 35 हजार किलोमीटर चल चुकी है। इस कार की ओनरशिप फर्स्ट है। ये कार हरियाणा के HR26 आरटीओ में रजिस्टर्ड है।

वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक इसमें एसी, नया डैशबोर्ड, इनोवा सीट्स, अलॉय व्हील, एमआरएफ के टायर, प्रोजेक्टर हेडलैंप के साथ सील्ड इंजन है।

अगर आप इस थार को खरीदने के इच्छुक हैं तो साइट पर जाकर सीधे सेलर को अपना ऑफर देकर इसको कम कीमत पर भी खरीद सकते हैं। इस थार को नील नामक यूजर ने पोस्ट किया है जिसकी लोकेशन क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद है।

Mahindra Thar चलाने का शौक है तो खर्च करने होंगे सिर्फ 4 लाख, नई की कीमत 15 लाख रुपये

Second hand Mahindra Thar in 4 lakh know features and specifications of this SUV-Mahindra Thar चलाने का शौक है तो खर्च करने होंगे सिर्फ 4 लाख, नई की कीमत 15 लाख रुपये