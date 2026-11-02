मार्केट रेगुलेटर सेबी ने सरकार से विदेशी निवेशकों पर लगने वाले लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स (LTCG) को हटाने की सिफारिश की है। इसका मकसद भारत अपने इक्विटी बाजारों को गति देना है, जो अभी उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं।

रायटर्स की एक रिपोर्ट में इस मामले की सीधी जानकारी रखने वाले दो सूत्रों ने बताया कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने घरेलू म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए भी टैक्स में राहत का प्रस्ताव दिया है।

इसमें सुझाव दिया गया है कि अगर निवेशक अपनी मौजूदा होल्डिंग्स बेचकर नई होल्डिंग्स में निवेश करते हैं, तो उन्हें LTCG से छूट दी जानी चाहिए।

फरवरी में आने वाले केंद्रीय बजट से कुछ महीने पहले आई ये सिफारिशें बाध्यकारी नहीं हैं; अंतिम फैसला सरकार को ही लेना है।

पिछले दो वर्षों में भारत का इक्विटी बाजार अन्य उभरते बाजारों के मुकाबले पीछे रहा है। इस साल विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयरों में रिकॉर्ड 31 अरब डॉलर की बिकवाली की है। वहीं, रिटर्न में ठहराव आने के कारण खुदरा निवेशकों (रिटेल इन्वेस्टर्स) का विदेशी निवेशों की ओर रुझान बढ़ा है।

SEBI की ये सिफारिशें, नियामक और विदेशी निवेशकों के बीच पिछले दो वर्षों में हुई कई बैठकों के बाद आई हैं। इस दौरान लगातार बिकवाली होती रही, जिससे भारतीय मुद्रा (रुपये) पर दबाव पड़ा।

सूत्रों ने बताया कि निवेशकों की ओर से लगातार यह बात कही गई है कि भारत में उन पर लगाए जाने वाले टैक्स के तरीके में बदलाव की जरूरत है।

रिपोर्ट के मुताबिक दो सूत्रों में से एक ने कहा, “इन प्रस्तावों का मकसद विदेशी निवेशकों पर शुरुआती टैक्स के बोझ को कम करना है।”

सूत्रों ने अपना नाम बताने से इनकार कर दिया, क्योंकि ये सिफारिशें ‘प्री-बजट’ (बजट-पूर्व) चर्चाओं का हिस्सा हैं और निजी हैं; इनके बारे में पहले कोई जानकारी सामने नहीं आई थी।

SEBI और केंद्रीय वित्त मंत्रालय को भेजे गए ईमेल सवालों का कोई जवाब नहीं मिला।

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पिछले करीब दो साल से शेयर बाजार में कोई खास बढ़त दर्ज नहीं की गई है। अब खबर है कि केंद्र सरकार बजट 2027-28 में निवेशकों को राहत देने के विकल्पों पर चर्चा कर रही है। इनमें शेयरों से होने वाले लंबे समय के मुनाफे (Long Term Capital Gain Tax) पर लगने वाला टैक्स घटाना और विदेशी निवेशकों को रुपये के बजाय डॉलर में हुए मुनाफे के आधार पर टैक्स देने जैसी सुविधा देना शामिल है। यहां पढ़ें पूरी खबर…