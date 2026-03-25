भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने सोमवार को मार्केट इंटरमीडियरीज के लिए ‘फिट एंड प्रॉपर’ व्यक्ति के क्राइटेरिया को आसान बनाने की मंजूरी दे दी। रेगुलेटर ने कहा कि सिर्फ एक क्रिमिनल कंप्लेंट, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट (FIR) या सिर्फ एक चार्जशीट ऐसे इंटरमीडियरीज को ऑटोमैटिक डिसक्वालिफिकेशन का आधार नहीं होना चाहिए,जैसा कि मौजूदा नियमों में होता है।

सेबी के चेयरमैन तुहिन कांता पांडे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “यह खुद कानूनी चुनौती के तहत है। अभी, हाई कोर्ट में 16 पिटीशन हैं।”

सेबी ने कहा कि डिसक्वालिफिकेशन के आधार के तौर पर वाइंडिंग अप प्रोसिडिंग्स शुरू करना हटा दिया जाना चाहिए। रेगुलेटर की ओर से जारी एक प्रेस रिलीज के मुताबिक, “हालांकि, वाइंडिंग अप के ऑर्डर पर डिसक्वालिफिकेशन का मौजूदा प्रोविजन बना रहेगा।”

इसमें आगे कहा गया कि नैतिक रूप से गलत काम करने वाले किसी जुर्म के लिए दोषी ठहराए जाने के कारण किसी इंटरमीडियरी को डिसक्वालिफिकेशन में किसी भी इकोनॉमिक जुर्म या सिक्योरिटीज कानूनों के तहत किसी भी जुर्म के लिए दोषी ठहराए जाने को शामिल किया जाना चाहिए।

सेबी के बोर्ड ने कारण बताओ नोटिस जारी होने की वजह से मार्केट इंटरमीडियरी के रजिस्ट्रेशन पर विचार न करने की समय अवधि को 1 साल पहले से घटाकर छह महीने करने की भी मंजूरी दे दी है।

अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड नियमों में आसानी

सेबी ने अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड (AIF) के लिए कुछ नियमों में ढील देने को भी मंजूरी दी है ताकि रेगुलेटरी निगरानी बनाए रखते हुए उनके कम्प्लायंस का बोझ कम किया जा सके। बोर्ड ने पोर्टफोलियो के लिक्विडेशन से होने वाली कमाई को उसकी अवधि पूरी होने के बाद भी बनाए रखने की स्कीम के लिए सेबी के AIF रेगुलेशन, 2012 में बदलाव करने को भी मंजूरी दे दी है।

AIF को अभी लिक्विडेशन से होने वाली कमाई को तय फंड लाइफ के अंदर इन्वेस्टर्स में बांटना होता है और अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सरेंडर करने से पहले बैंक अकाउंट में NIL बैलेंस हासिल करना होता है।

प्रेस रिलीज के मुताबिक, “कुछ AIF को उनके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सरेंडर करने तक हल्की कम्प्लायंस जरूरतों के साथ ‘इनऑपरेटिव फंड’ के रूप में टैग करने के लिए एक फ्रेमवर्क शुरू करने की भी मंजूरी दी गई है।”

अगर कोई AIF तीन शर्तों में से एक को पूरा करता है, तो उसे अवधि के बाद फंड से होने वाली कमाई को बनाए रखने की इजाजत होगी।

सेबी ने कहा कि इसके पास वैल्यू के मामले में कम से कम 75% इन्वेस्टर्स की मंजूरी होनी चाहिए, ऑपरेशनल खर्चों के लिए रखी गई रकम का सबूत इनवॉइस के जरिए होना चाहिए या लिटिगेशन नोटिस या टैक्स डिमांड की रसीद होनी चाहिए।

REITs, InvITs

सेबी ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स को कंसेशन एग्रीमेंट के खत्म होने या खत्म होने के बाद भी स्पेशल पर्पस व्हीकल्स में निवेश जारी रखने की इजाजत होगी।

49% से ज्यादा और अपने एसेट्स की वैल्यू के 70% तक लेवरेज वाले InvITs को कैपिटल खर्च, रोड प्रोजेक्ट्स के लिए बड़े मेंटेनेंस खर्च और मौजूदा कर्ज के रीफाइनेंस सहित अलग-अलग कामों के लिए नए उधार लेने की इजाजत होगी।

अभी 49% से ज़्यादा और अपने एसेट्स की वैल्यू के 70% तक लेवरेज वाले InvITs को सिर्फ़ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के एक्विजिशन या डेवलपमेंट के लिए नए उधार लेने की इजाजत है।

सेबी ने कहा कि InvITs और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (REITs) को लिक्विड म्यूचुअल फंड स्कीम की यूनिट्स में इन्वेस्ट करने की इजाजत होगी, जहां क्रेडिट रिस्क वैल्यू कम से कम 10 हो और जो पोटेंशियल रिस्क क्लास मैट्रिक्स में क्लास A-I या क्लास B-I के अंदर आते हों।

सोशल इम्पैक्ट फंड मिनिमम इन्वेस्टमेंट

बोर्ड ने AIF के सोशल इम्पैक्ट फंड (SIF) में इन्वेस्टर्स के लिए मिनिमम एप्लीकेशन साइज को मौजूदा ₹2 लाख से घटाकर ₹1,000 करने को मंजूरी दे दी।

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भारत की आर्थिक रफ्तार पर ग्लोबल रेटिंग्स एजेंसी एसएंडपी को भरोसा है। एसएंडपी ने आगामी वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7.1% कर दिया है। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि निजी खपत, निवेश एवं निर्यात वृद्धि के प्रमुख चालक रहेंगे। हालांकि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से ऊर्जा कीमतों में बढ़ोतरी के कारण वित्तीय स्थिति पर दबाव पड़ सकता है। यहां पढ़ें पूरी खबर…