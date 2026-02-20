8वें वेतन आयोग को लेकर उत्सुकता ने केंद सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को साइबर फ्रॉड करने वालों का आसान टारगेट बना दिया है। फिटमेंट फैक्टर, सैलरी हाइक और पेंशन रिवीजन की चर्चा जैसे-जैसे तेज हो रही है, स्कैमर्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में नकली 8वां वेतन आयोग सैलरी कैलकुलेटर का लिंक शेयर कर रहे हैं।

सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कर्मचारियों को चेतावनी दी गई है कि वे कोई भी एपीके फाइल डाउनलोड न करें या रिवाइज्ड सैलरी के आंकड़े दिखाने का दावा करने वाले संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें।

8वें वेतन आयोग कैलकुलेटर के फर्जी लिंक

पिछले कुछ महीनों में 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर दिलचस्पी बढ़ी है। कर्मचारी पैनल अपॉइंटमेंट और टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) से लेकर कर्मचारी यूनियन की मांगों और सरकार के जवाबों तक के अपडेट्स पर करीब से नजर रख रहे हैं।

सैलरी और पेंशन हाइक के बारे में अटकलें बढ़ने के साथ, कई वेबसाइटों ने रिवाइज्ड सैलरी का अनुमान लगाने का दावा करते हुए ऑनलाइन कैलकुलेटर लॉन्च किए हैं। इससे फ्रॉड करने वालों को इस उत्सुकता का फायदा उठाने का मौका मिल गया है।

स्कैमर्स WhatsApp मैसेज भेजकर सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स से APK फाइल डाउनलोड करने के लिए कह रहे हैं ताकि यह चेक किया जा सके कि 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद उनकी सैलरी या पेंशन कितनी बढ़ेगी।

एपीके फाइल डाउनलोड और इंस्टॉल होने के बाद, धोखेबाज यूजर के मोबाइल फोन का एक्सेस पा लेते हैं और कई मामलों में पीड़ितों ने बैंक अकाउंट खाली होने की रिपोर्ट की है।

सरकारी कर्मचारियों को WhatsApp पर message भेजकर कहा जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग लागू होने पर उनकी salary कितनी होगी, यह जानने के लिए एक APK file download करें



जैसे ही APK install की जाती है, mobile ka access fraudsters ke paas chala jaata hai

मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जारी की एडवाइजरी

मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स (MHA) ने इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) के जरिए इस नए स्कैम के बारे में पब्लिक में चेतावनी जारी की है।

आधिकारिक X (Twitter) अकाउंट साइबर दोस्त पर एक पोस्ट शेयर करके कहा, “सरकारी कर्मचारियों को WhatsApp पर मैसेज के जरिए बताया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग लागू होने के बाद उनकी सैलरी कितनी होगी, यह जानने के लिए उन्हें एक APK फाइल डाउनलोड करनी चाहिए। जैसे ही APK इंस्टॉल होती है, मोबाइल का एक्सेस सीधे धोखेबाजों के पास चला जाता है।”

सरकार ने साफ कहा है कि कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट WhatsApp के जरिए सैलरी से जुड़ी जानकारी या APK फाइल नहीं भेजता है। सैलरी, पेंशन और पे कमीशन से जुड़े सभी ऑफिशियल अपडेट सिर्फ केंद्र की ऑफिशियल वेबसाइट 8cpc.gov.in पर पब्लिश किए जाते हैं। अभी कोई भी कैलकुलेटर सही बढ़ोतरी के आंकड़े नहीं दे सकता है।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों को यह भी याद रखना चाहिए कि इस समय, कोई भी ऑनलाइन कैलकुलेटर उनकी बदली हुई सैलरी या पेंशन का सही अनुमान नहीं लगा सकता है।

संभावित फिटमेंट फैक्टर को लेकर अभी भी काफी मतभेद है, अलग-अलग रिपोर्ट्स बताती हैं कि यह 1.9 और 3.5 के बीच कहीं भी हो सकता है। जब तक पे कमीशन अपनी आखिरी सिफारिशें जमा नहीं कर देता और सरकार कोई फैसला नहीं ले लेती, तब तक सैलरी के सभी अनुमान अंदाजे ही रहेंगे।

कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे सिर्फ ऑफिशियल सरकारी नोटिफिकेशन, संसद के जवाब, मंत्रालयों की प्रेस रिलीज़ और असली न्यूज सोर्स पर ही भरोसा करें।

बिना वेरिफाइड WhatsApp मैसेज पर विश्वास करना या उन्हें फॉरवर्ड करना न सिर्फ दूसरों को गुमराह कर सकता है, बल्कि पर्सनल फाइनेंशियल डेटा को भी गंभीर खतरे में डाल सकता है।

8वें वेतन आयोग की मौजूदा स्थिति

बैकग्राउंड के तौर पर 8वें वेतन आयोग के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) पिछले साल नवंबर के पहले हफ्ते में नोटिफाई किए गए थे। कमीशन को अपनी रिपोर्ट जमा करने के लिए उस तारीख से 18 महीने का समय दिया गया है।

इसका मतलब है कि फाइनल सिफारिशें (जिसमें सैलरी स्ट्रक्चर, पेंशन रिविज़न और फिटमेंट फ़ैक्टर शामिल हैं) अभी कुछ समय दूर हैं। तब तक, “सटीक सैलरी बढ़ोतरी” के बारे में किसी भी दावे को सावधानी से देखना चाहिए।