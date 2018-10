सुप्रीम कोर्ट ने आधे-अधूरे प्रोजेक्ट और अादेश न मानने पर सख्त कदम उठाते हुए आम्रपाली रियल इस्टेट ग्रुप के तीन डायरेक्टर अनिल कुमार शर्मा, शिवप्रिय और अजय कुमार को पुलिस हिरासत में जेल भेज दिया है। कहा गया है कि जब तक ये लोग सभी डॉक्यूमेंट जमा नहीं करवाते, इन्हें पुलिस हिरासत में ही रखा जाए। इन लोगों से फॉरेंसिक ऑडिट के लिए अपने अकाउंट से संबंधित दस्तावेज जमा मांगे गए थे, जिसे जमा नहीं करने पर कोर्ट ने यह आदेश दिया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप को कड़ी फटकार लगाते हुए कोर्ट के साथ लुका-छिपी नहीं खेलने की हिदायत दी। कोर्ट ने रियल इस्टेट कंपनी के वकील से पूछा कि अभी तक फॉरेंसिक आॅडिट के लिए डॉक्यूमेंट क्यों नही जमा करवाया गया है।

SC sends three Amrapali real estate Group Directors- Anil Kumar Sharma, Shov Priya and Ajay Kumar – in police custody for not handing over all the documents with respect to its account related to forensics audits. https://t.co/iHPviiyxsk

