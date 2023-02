SBI की जबरदस्त स्कीम! ज्यादा पैसा बढ़ाने वाली FD ‘अमृत कलश’ होने वाली है बंद, जानें डिटेल

sbi special fixed desposit scheme: एसबीआई की फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम अमृत कलश में बैंक 7.1 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है।

एसबीआई अमृत कलश एफडी स्कीम में वरिष्ठ नागरिकों को 7.60 फीसदी ब्याज ऑफर किया जा रहा है।

SBI Highest Interest Rate Fixed Deposit Amrit Kalash: बैंकों द्वारा फिक्स्ड डिपॉजिट (Fixed Diposit) पर अलग-अलग लोगों के लिए अलग ब्याज दर ऑफर की जाती है। अधितकर लोग अपनी कमाई के लिए सबसे सुरक्षित निवेश बैंक एफडी (Bank FD) को मानते हैं। अगर आप भी देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई (State Bank of India) में ज्यादा ब्याज दर वाली एफडी कराना चाहते हैं तो बढ़िया मौका है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की FD स्कीम ‘अमृत कलश’ को 15 फरवरी को लॉन्च किया गया था। यह स्पेशल एफडी 31 मार्च 2023 तक ही उपलब्ध है। आपको बताते हैं एसबीआई की इस फिक्स्ड डिपॉजिट से जुड़ी डिटेल के बारे में सबकुछ… एसबीआई अमृत कलश फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम (SBI Amrit Kalash Fixed Deposit Scheme) भारतीय स्टेट बैंक की अमृत कलश एफडी स्कीम पर 7.1 फीसदी ब्याज दर ऑफर की जा रही है। वहीं वरिष्ठ नागरिकों को 7.6 प्रतिशत ब्याज एसबीआई की तरफ से दिया जा रहा है। इस स्कीम का फायदा एसबीआई ग्राहक 31 मार्च 2023 तक उठा सकते हैं। बता दें कि SBI अमृत कलश फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम 400 दिनों की अवधि के लिए ही उपलब्ध है। Also Read अब IPL देखने के लिए नहीं देने होंगे पैसे,अलग-अलग ऐंगल से फ्री में देख पाएंगे सारे मैच 1 लाख रुपये की FD पर कितना मिलेगा ब्याज SBI के एक ट्वीट में बताया गया है कि अमृत कलश एफडी स्कीम 400 दिनों के लिए भारतीय और NRI ग्राहकों के लिए लॉन्च की गई है। इस स्पेशल एफडी स्कीम में 400 दिनों के लिए अगर आप 1 लाख रुपये फिक्स करते हैं तो आम निवेशकों को कुल 8,017 रुपये ब्याज मिलेगा। वहीं सीनियर सिटीजन के लिए यह पैसा बढ़कर 8600 रुपये हो जाएगा। Also Read CJI चंद्रचूड़ के कोर्ट रूम में लाइव ट्रांसक्रिप्शन लॉन्च, दिखेगी AI और टेक्नोलॉजी की जुगलबंदी अमृत कलश एफडी स्कीम के लिए कैसे करें आवेदन एसबीआई की अमृत कलश एफडी स्कीम को 15 फरवरी 2023 को शुरू किया गया था। यह स्कीम 31 मार्च 2023 तक वैलिड है। खास बात है कि बैंक कर्मचारियों और पेंशन पाने वाले नागरिकों को 1 फीसदी ज्यादा ब्याज बैंक की तरफ से दिया जा रहा है। एफडी कराने के लिए आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा SBI YoNo ऐप के जरिए आप घर बैठे इस स्कीम में निवेश भी कर सकते हैं। बता दें कि एसबीआई की अमृत कलश स्कीम उन लोगों के लिए काफी फायदेमंद है जो 1-2 साल के लिए कहीं पैसे निवेश करना चाहते हैं। इस स्कीम में इन्वेस्ट करने पर वरिष्ठ नागरिकों को बढ़िया रिटर्न मिलेगा।

पढें व्यापार (Business News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram