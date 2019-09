कई बैंकों ने दी सस्ते लोन की सौगात, SBI और PNB ने भी की यह तैयारी

त्याहारों के मद्देनजर कई बैंकों ने ग्राहकों को सस्ते लोन की सौगात दी है। दरअसल, विभिन्न बैंकों ने बढ़ी हुई प्रोसेसिंग फीस वापस ले ली है या उसे कम कर दिया है। इसी को ध्यान में रखते हुए दो प्रमुख और बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने भी कमर कस ली है।

Bank of Baroda (BOB) ने होम लोन पर सामान्य प्रोसेसिंग फीस 20 हजार रुपए से घटाकर 8,500 रुपए कर दी। बैंक ने इसके अलावा अपने होम लोन्स को रेपो रेट से लिंक कर दिया है, जिसकी शुरुआत 8.35 फीसदी से होती है, जबकि उसका सामान्य होम लोन 8.40 प्रतिशत पर दिया जाता है। बता दें कि नई दरें प्रभाव में आ चुकी हैं।

बैंक ऑफ बड़ौदा के एक सीनियर अधिकारी ने बताया, “ब्याज दर कम करने से इतर हमने होम लोन्स और कार लोन्स के लिए प्रोसेसिंग फीस में कटौती की है, ताकि त्यौहारों के दौरान ग्राहकों को खुद का घर या गाड़ी खरीदने का मौका मिले।”

Bank of India ने भी लोन प्रोसेसिंग चार्ज (होम और कार के लिए) में रियायत दी है। बैंक के अधिकारी के हवाले से ‘फाइनेंशियल एक्सप्रेस’ की रिपोर्ट में कहा गया- बैंक ने लोन प्रोसेसिंग चार्ज में छूट दी है। होम लोन्स अब से रियायती दरों पर मिलेंगे।

इसी बीच, State Bank of India, Punjab National Bank and Union Bank of India भी फेस्टिव ऑफर लेकर आने के बारे में विचार कर रहे हैं। माना जा रहा है कि बैंक प्रोसेसिंग फीस पर 15,000 रुपए से 20,000 रुपए तक छूट दे सकता है। हालांकि, यह चीज बैंक और लोन पर भी निर्भर करेगी। मालूम हो कि प्रोसेसिंग फीस में लीगल फीस शामिल होती है।

SBI के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा- हम जल्द ही अपने फेस्टिव ऑफर्स का ऐलान करेंगे, जो ऑटो लोन और अन्य पर्सनल लोन्स पर लागू होंगे। होम लोन पर जहां हमारी दरें सबसे कम हैं, इसलिए उन्हें और कम करना थोड़ा मुश्किल होगा, पर कार लोन्स में प्रोसेसिंग फीस पर छूट दी जाएगी।

– आमतौर पर बैंक होम लोन पर 20 हजार रुपए प्रोसेसिंग फीस के रूप में ले लेते हैं।

– बैंक ऑफ बड़ौदा में फिलहाल होम लोन पर प्रोसेसिंग फीस 8500 रुपए है।

– बैंक ऑफ इंडिया 30 लाख रुपए तक का लोन 8.35 फीसदी की दर से दे रहा है।

