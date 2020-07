भारतीय स्टेट बैंक ने एक शेयरहोल्डर को दी गई जानकारी में बताया है कि उसने रुचि सोया इंडस्ट्रीज पर 746 करोड़ रुपये के बकाये को राइट ऑफ कर दिया है। बैंक की ओर से फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में यह राइट ऑफ किया गया है। खुद बैंक ने माना है कि इस लोन पर वह एक रुपये की भी वसूली नहीं कर सका है। इससे पहले इन्सॉल्वेंसी ऐंड बैकरप्सी कोड के तहत मंजूर प्लान के जरिए एसबीआई को 883 करो़ड़ रुपये की वसूली करनी थी। एक तरफ बैंक ने रुचि सोया पर बकाये लोन की वसूली नहीं की और दूसरी तरफ उसी कंपनी के अधिग्रहण के लिए बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद को 1,200 करोड़ रुपये का लोन दिया है।

वेबसाइट moneylife.in की रिपोर्ट को ट्विटर पर शेयर करते हुए मशहूर वकील प्रशांत भूषण ने तंज कसा है। प्रशांत भूषण ने ट्वीट किया, ‘746 करोड़ रुपये में से जीरो रिकवरी और राइट ऑफ के बाद भी स्टेट बैंक ने रुचि सोया को खरीदने के लिए पतंजलि को 1,200 करोड़ रुपये का कर्ज दिया है। निश्चित तौर पर साथियों के लिए अच्छे दिन आए हैं।’ इसके आगे उन्होंने लिखा, ‘यह सिर्फ पब्लिक का पैसा है, इसमें हमारे साथियों पर खर्च क्यों नहीं किया जाना चाहिए?’

दरअसल बैंकों के कंसोर्टियम ने बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद को रुचि सोया के अधिग्रहण के लिए कुल 3,200 करोड़ रुपये का कर्ज दिया है। इसमें सबसे ज्यादा एसबीआई ने 1,200 करोड़ रुपये की रकम कर्ज के तौर पर दी है। इसके अलावा 700 करोड़ रुपये पंजाब नेशनल बैं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से 600 करोड़ रुपये, सिंडिकेट बैंक से 400 करो़ड़ और इलाहाबाद बैंक से 300 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

State Bank Lends Rs1,200 Crore to Patanjali to buy Ruchi Soya, Despite Zero recovery and Rs746 Crore Write Off. Acche Din have certainly come for cronies.

"It is only public money. Why should it not be used for our cronies?"https://t.co/tfPJoJ5t6q

