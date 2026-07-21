SBI Funds Management: एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट के शेयर आज यानी 21 जुलाई को एनएसई और बीएसई पर लिस्ट हो गए हैं। एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट का आईपीओ एनएसई पर अपने इश्यू प्राइस 574 रुपये के मुकाबले 613.30 रुपये पर लिस्ट हुआ है यानी आईपीओ के निवेशकों को लगभग 6.85% का लिस्टिंग गेन मिला है।

हर शेयर पर कितनी हुई कमाई?

आईपीओ एनएसई पर अपने इश्यू प्राइस 574 रुपये के मुकाबले 613.30 रुपये पर लिस्ट हुआ है यानी निवेशकों की हर शेयर पर लगभग 39.3 रुपये की कमाई हुई।

कितना था एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट आईपीओ प्राइस बैंड?

आईपीओ का प्राइस बैंड प्रति शेयर 545 रुपये से 574 रुपये तय किया गया था।

एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट के बारे में

एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट भारत की बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनियों में से एक है। यह भारतीय स्टेट बैंक और फ्रांस की वैश्विक एसेट मैनेजमेंट कंपनी Amundi का संयुक्त उपक्रम है। कंपनी एसबीआई म्यूचुअल फंड की निवेश योजनाओं का प्रबंधन करती है।

आईपीओ की सारी जानकारी

पैरामीटरजानकारी
कितना था प्राइस बैंड545 – 574 रुपये प्रति शेयर
IPO खुलने की तारीख14 जुलाई
बंद होने की तारीख16 जुलाई
इश्यू साइजलगभग 11,692.91 करोड़ रुपये
लॉट साइज26 शेयर
एक लॉट के लिए न्यूनतम निवेश14,924 रुपये (ऊपरी प्राइस बैंड पर)
रिटेल निवेशक अधिकतम आवेदन13 लॉट (338 शेयर)
अधिकतम निवेश राशि (रिटेल)1,94,012 रुपये
इश्यू टाइपऑफर फॉर सेल (OFS)
लिस्टिंग तारीख21 जुलाई 2026 (अनुमानित)
लिस्टिंग प्राइस (एनएसई)613.30 रुपये

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