SBI Funds Management: एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट के शेयर आज यानी 21 जुलाई को एनएसई और बीएसई पर लिस्ट हो गए हैं। एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट का आईपीओ एनएसई पर अपने इश्यू प्राइस 574 रुपये के मुकाबले 613.30 रुपये पर लिस्ट हुआ है यानी आईपीओ के निवेशकों को लगभग 6.85% का लिस्टिंग गेन मिला है।

हर शेयर पर कितनी हुई कमाई?

आईपीओ एनएसई पर अपने इश्यू प्राइस 574 रुपये के मुकाबले 613.30 रुपये पर लिस्ट हुआ है यानी निवेशकों की हर शेयर पर लगभग 39.3 रुपये की कमाई हुई।

कितना था एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट आईपीओ प्राइस बैंड?

आईपीओ का प्राइस बैंड प्रति शेयर 545 रुपये से 574 रुपये तय किया गया था।

एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट के बारे में

एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट भारत की बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनियों में से एक है। यह भारतीय स्टेट बैंक और फ्रांस की वैश्विक एसेट मैनेजमेंट कंपनी Amundi का संयुक्त उपक्रम है। कंपनी एसबीआई म्यूचुअल फंड की निवेश योजनाओं का प्रबंधन करती है।

आईपीओ की सारी जानकारी

पैरामीटर जानकारी कितना था प्राइस बैंड 545 – 574 रुपये प्रति शेयर IPO खुलने की तारीख 14 जुलाई बंद होने की तारीख 16 जुलाई इश्यू साइज लगभग 11,692.91 करोड़ रुपये लॉट साइज 26 शेयर एक लॉट के लिए न्यूनतम निवेश 14,924 रुपये (ऊपरी प्राइस बैंड पर) रिटेल निवेशक अधिकतम आवेदन 13 लॉट (338 शेयर) अधिकतम निवेश राशि (रिटेल) 1,94,012 रुपये इश्यू टाइप ऑफर फॉर सेल (OFS) लिस्टिंग तारीख 21 जुलाई 2026 (अनुमानित) लिस्टिंग प्राइस (एनएसई) 613.30 रुपये

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भारत का कच्चे तेल का आयात बिल मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में तेजी से बढ़ा है। पेट्रोलियम मंत्रालय के प्रोविजनल आंकड़ों के अनुसार, सालाना आधार पर (YoY) देश का क्रूड ऑयल आयात बिल 60% से अधिक बढ़ गया, जबकि आयात की मात्रा (वॉल्यूम) में हल्की गिरावट दर्ज की गई। यहां पढ़ें पूरी खबर…

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