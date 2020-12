SBI कर रहा प्रॉपर्टी की नीलामी, सस्ती कीमत में खरीदने का मौका

अगर सस्ती कीमत में प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए एक मौका है। दरअसल, देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई ने कुछ प्रॉपर्टी की नीलामी का ऐलान किया है।

ये वो प्रॉपर्टी हैं जो डिफॉल्ट की सूची में आ चुकी हैं। मतलब कि बैंक को जिन लोगों ने लोन नहीं चुकाए हैं, ये प्रॉपर्टी उन्हीं की है। आपको बता दें कि एसबीआई समय समय पर इस तरह की नीलामी करता है। इस नीलामी में सस्ती कीमत पर प्रॉपर्टी बेचकर बैंक अपने बकाया की वसूली करता है। एसबीआई की ओर से वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक प्रॉपर्टी के बारे में सभी जानकारियां सार्वजनिक कर दी गई है। इसके जरिए हम नीलामी में पूरी तरह पारदर्शिता लाते हैं।

वेबसाइट के अलावा शाखाओं में नीलामी के लिए नामित संपर्क व्यक्ति भी होते हैं, जिनके संभावित खरीदार नीलामी प्रक्रिया के बारे में किसी भी स्पष्टीकरण के लिए संपर्क कर सकते हैं। बैंक उन सभी संबंधित जानकारियों को उपलब्ध कराता है, जो प्रॉपर्टी को बिडर्स के लिए आकर्षक बनाएं ताकि वे नीलामी में भाग लें।

बैंक के मुताबिक वह संपत्ति के फ्रीहोल्ड या लीजहोल्ड होने, स्थान, माप समेत अन्य जानकारियां भी नीलामी के लिए जारी सार्वजनिक नोटिस में देता है। अगर ई-नीलामी के जरिये प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो बैंक में जाकर प्रक्रिया और संबंधित प्रॉपर्टी के बारे में किसी भी तरह की जानकारी ले सकते हैं। नीलामी की प्रक्रिया 30 दिसंबर को की जाएगी।

नीलामी के लिए जरूरी वेबसाइट..

C1 INDIA Pvt. Ltd. : https://www.bankeauctions.com/Sbi

e-Procurement Technologies Limited : https://sbi.auctiontiger.net/EPROC/

For displaying of the properties : https://ibapi.in

For auction platform : https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp

Hindi News के लिए हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, टेलीग्राम पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App। में रुचि है तो