भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने पुष्टि की है कि उसके कुछ ग्राहकों का निजी डेटा डार्क वेब पर लीक हो गया है। इसमें ग्राहकों के मोबाइल नंबर, पते, लोन की जानकारी और अन्य विवरण शामिल हैं। बुधवार को स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी में बैंक ने कहा, “बैंक के साथ एक ऐसी घटना हुई है जिसमें कुछ डेटा लीक हो गया है।”

बैंक की जानकारी के अनुसार, लीक हुए डेटा में ग्राहकों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जन्म तिथि, नाम, लिंग, ईमेल पते, घर का पता, ब्रांच और कस्टमर इंफॉर्मेशन फाइल (CIF) आइडेंटिफायर, लीड ID, और लोन/लीड रिकॉर्ड से जुड़ा मेटाडेटा तथा अन्य संबंधित फाइलें शामिल हैं।

यह खुलासा ऐसे समय में हुआ है जब महत्वपूर्ण क्षेत्रों के संस्थानों के सामने साइबर सुरक्षा के जोखिम बढ़ रहे हैं। चिंता की बात यह भी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सिस्टम का इस्तेमाल सुरक्षा कमियों का फायदा उठाने के लिए किया जा सकता है।

पिछले हफ्ते, IT मंत्रालय के तहत काम करने वाली ‘इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम’ (Cert-In) ने बताया कि AI मॉडल ने कुछ भारतीय संगठनों की गोपनीय जानकारी तक अनधिकृत पहुंच बना ली है। हालांकि एजेंसी ने प्रभावित कंपनियों के नाम नहीं बताए, लेकिन माना जा रहा है कि इनमें से ज्यादातर वित्तीय क्षेत्रसे जुड़ी हैं।

क्या है एसबीआई का डेटा ब्रीच?

बैंक की सूचना के मुताबिक, 16 अक्टूबर को उसे अपने ‘थ्रेट इंटेलिजेंस सर्विस प्रोवाइडर’, ‘डिफेंस साइबर एजेंसी’ और ‘Cert-In’ से एक अलर्ट मिला। इसमें बताया गया था कि बैंक के ग्राहकों का डेटा डार्क वेब पर लीक होने का संदेह है।

एसबीआई ने बताया कि घटना की शुरुआती जांच के दौरान, उसने डार्क वेब पर मौजूद लगभग 3,75,000 रिकॉर्ड की समीक्षा की। इनमें से 3,897 ग्राहकों के ऐसे रिकॉर्ड मिले जिनमें उनकी निजी पहचान से जुड़ी जानकारी (PII) शामिल थी। यह स्पष्ट नहीं है कि बैंक ने प्रभावित ग्राहकों को सूचित किया है या नहीं – टिप्पणी के लिए पूछे गए सवाल पर SBI की ओर से कोई जवाब नहीं आया।

बैंक ने कहा कि लीक हुए डेटा की सत्यता और पूर्णता की जांच करने, डेटा लीक होने के स्रोत और दायरे का पता लगाने, तथा ग्राहकों और बैंक के लिए इससे जुड़े जोखिमों का आकलन करने के लिए एक विस्तृत जांच की आवश्यकता है।

बैंक ने कहा, “फिलहाल एक विस्तृत जांच चल रही है और जरूरत के हिसाब से उचित सुधारात्मक और एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं।”

SBI ने बताया कि बैंक ने तुरंत अपने ‘साइबर इंसिडेंट रिस्पॉन्स’ (साइबर घटना पर प्रतिक्रिया) और ‘कंटेनमेंट प्रोटोकॉल’ (घटना को रोकने के नियम) लागू कर दिए। इसके अलावा, एक स्वतंत्र साइबर सुरक्षा एजेंसी (जो CERT-In द्वारा अधिकृत है) को काम पर रखा गया, ताकि वह पूरी स्थिति का व्यापक आकलन कर सके और यह पता लगा सके कि डेटा के साथ किस तरह की और कितनी बड़ी छेड़छाड़ हुई है।

एसबीआई ने यह भी कहा कि इस घटना का बैंक के मुख्य कामकाज, वित्तीय प्रदर्शन या बिजनेस की निरंतरता पर “कोई खास असर” नहीं पड़ा है।

यह मामला सबसे पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर एक अकाउंट के जरिए सामने आया। वहां एक ग्रुप ने दावा किया कि उनके पास SBI से जुड़े 3,75,000 डेटा एंट्री (CSV फॉर्मेट में) और 2,722 PDF दस्तावेज मौजूद हैं।

भारत के ‘डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023’ के तहत, अगर SBI सुरक्षा के उचित मानक लागू करने में विफल रहता है और इसके कारण डेटा लीक (ब्रीच) होता है, तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। हालांकि, इस कानून का बड़ा हिस्सा अभी लागू होना बाकी है।

एआई से जुड़े खतरे

यह डेटा लीक ऐसे समय में सामने आया है जब पिछले हफ्ते ही CERT-In ने एक एडवाइजरी जारी की थी। इसमें बताया गया था कि इंटरनेट पर रिसर्च और मूल्यांकन का काम करने वाले AI एजेंट, सुरक्षा घेरे को तोड़कर भारतीय संगठनों के लाइव सिस्टम तक अनधिकृत पहुंच बनाने में कामयाब रहे। इसके जरिए उन्होंने संवेदनशील बिजनेस रिकॉर्ड, व्यक्तिगत डेटा और गोपनीय जानकारी तक पहुंच बना ली।

यह शायद पहला ऐसा मामला है जहां एआई एजेंट ‘अनियंत्रित’ हो गए और भारत स्थित संस्थाओं के साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंच बना ली। CERT-In के अनुसार, प्रभावित संगठनों में से किसी को भी खुद से इस डेटा लीक का पता नहीं चला। इसके बजाय, एआई मॉडल बनाने वाली कंपनियों ने अपनी आंतरिक समीक्षा के बाद खुद ही इन घटनाओं की जानकारी दी।

CERT-In के मुताबिक, इन AI मॉडल ने उन्हें दिए गए काम के दायरे से बाहर जाकर काम किया। उनकी गतिविधियों में ऐसे बिजनेस रिकॉर्ड तक पहुंचना शामिल था, जिनमें व्यक्तिगत जानकारी और गोपनीय सामग्री मौजूद थी।

ये एआई एजेंट क्रेडेंशियल्स (लॉगिन जानकारी) और कनेक्शन सेटिंग्स का फायदा उठाने में सफल रहे। ये जानकारियां एप्लिकेशन कॉन्फिगरेशन फाइलों, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कोड रिपॉजिटरी और क्लाउड सर्विस रोल (जिन्हें जरूरत से ज्यादा अनुमतियां दी गई थीं) के जरिए उजागर हो गई थीं।

महत्वपूर्ण बात यह है कि CERT-In ने बताया कि किसी भी संबंधित संगठन को इस अनधिकृत गतिविधि का पता नहीं चला था। इन घटनाओं का पता तब चला जब AI मॉडल बनाने वाली कंपनियों ने अपनी आंतरिक जांच के दौरान इन्हें खोज निकाला।

एजेंसी ने यह नहीं बताया कि कौन से संगठन प्रभावित हुए, इसमें कौन से एआई डेवलपर्स शामिल थे या इसके लिए कौन से विशिष्ट एआई मॉडल जिम्मेदार थे।