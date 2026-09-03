भारतीय रिजर्व बैंक (SBI) 1 अक्टूबर 2026 से अपने सैलरी पैकेज अकाउंट होल्डर्स के लिए एटीएम ट्रांजैक्शन से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। यह बदलाव उन ग्राहकों पर लागू होगा जो दूसरे बैंकों के एटीएम या ADWM पर SBI डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं।

नए नियमों के तहत मुफ्त मासिक एटीएम ट्रांजैक्शन की लिमिट घटा दी गई है। यानी तय संख्या से अधिक ट्रांजैक्शन करने पर ग्राहकों को अतिरिक्त शुल्क देना होगा। आइए जानते हैं नए नियम…

1 अक्टूबर से क्या बदल रहा है?

एसबीआई सैलरी पैकेज अकाउंट के लिए दूसरे बैंकों के एटीएम पर सभी सेंटर्स पर मुफ्त मंथली लेनदेन की संख्या 10 से घटाकर पांच कर दी जाएगी। इसमें फाइनेंशियल और नॉन-फाइनेंशियल दोनों तरह के ट्रांजैक्शन शामिल हैं।

फ्री ट्रांज़ैक्शन लिमिट खत्म होने के बाद कस्टमर्स को हर कैश निकालने पर 23 रुपये जीएसटी और हर नॉन-फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर 11 रुपये प्लस GST देना होगा।

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बाकी अकाउंट्स के लिए क्या हैं नियम?

अगर आपका एसबीआई सैलरी पैकेज अकाउंट नहीं है और आपके पास सामान्य सेविंग्स अकाउंट या अन्य प्रकार का एसबीआई खाता है, तो आपके लिए एटीएम नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

ऐसे ग्राहकों को दूसरे बैंकों के एटीएम /ADWM पर हर महीने 5 मुफ्त ट्रांजैक्शन पहले की तरह मिलते रहेंगे। इस सीमा में वित्तीय (Financial) और गैर-वित्तीय (Non-Financial) दोनों तरह के लेनदेन शामिल हैं।

मुफ्त ट्रांजैक्शन की मासिक सीमा पूरी होने के बाद, प्रत्येक नकद निकासी पर 23 रुपये + GST और प्रत्येक गैर-वित्तीय लेनदेन पर 11 रुपये + जीएसटी का शुल्क देना होगा। ये शुल्क 1 दिसंबर 2025 से लागू हैं।

क्या सैलरी पैकेज अकाउंट होल्डर्स को एसबीआई एटीएम पर अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन मिलते हैं?

हां। सभी सैलरी पैकेज अकाउंट (जिसमें शौर्य फैमिली पेंशन अकाउंट और फैमिली सेविंग्स अकाउंट – SBI RISHTEY) शामिल हैं, सभी जगहों पर SBI ATM पर अनलिमिटेड फ्री ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, चाहे अकाउंट का टाइप कुछ भी हो।

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