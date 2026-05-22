SBI Bank Holiday Alert 2026: अगर आपका SBI ब्रांच से जुड़ा कोई जरूरी काम रह गया है, तो अब आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। 23 मई से लगातार छह दिन तक बैंक शाखाएं बंद रह सकती हैं। वीकेंड, कर्मचारियों की प्रस्तावित हड़ताल और बकरीद की छुट्टियों की वजह से बैंकिंग सेवाएं प्रभावित होने की आशंका है।

इस वजह से 23 और 24 मई को बंद रहेगी SBI बैंक की ब्रांच

SBI बैंक की ब्रांच 23 और 24 मई को बंद रहेंगी क्योंकि 23 मई को शनिवार और 24 मई को रविवार है। बैंक हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बंद रहते हैं।

SBI स्ट्राइक की तारीखें

SBI स्टाफ फेडरेशन ने 25-26 मई (सोमवार और मंगलवार), 2026 को प्रस्तावित स्ट्राइक की जानकारी दी है, ताकि भर्ती और नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) फंड मैनेजर के सेलेक्शन जैसे अपने मुद्दों पर बात की जा सके।

ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ फेडरेशन (जो देश भर में SBI के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है) ने भी नौकरियों की आउटसोर्सिंग, SBI में बराबरी के मुद्दों, करियर प्रोग्रेसन स्कीम के रिव्यू, HRMS और स्टाफ मेंबर्स को प्रभावित करने वाले दूसरे मुद्दों पर चिंता जताई है।

27 और 28 मई को बकरीद की छुट्टी

भारत के अलग-अलग राज्यों में बकरीद दो अलग-अलग दिनों में मनाई जाएगी। RBI ने भी इस त्योहार के लिए दो खास छुट्टियां तय की हैं। भारत के ज़्यादातर हिस्सों में, SBI समेत बैंक 27 मई को बकरीद के मौके पर बंद रहेंगे।

हालांकि, भारत के कुछ हिस्सों में बैंक 28 मई को बंद रहेंगे। जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में, बकरीद के मौके पर 27 और 28 मई को बैंक बंद रहेंगे।

क्या SBI ऑनलाइन बैंकिंग काम करेंगी?

हां, छुट्टी के दिन भी SBI की ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस, UPI ट्रांजैक्शन और ATM सर्विस नॉर्मल तरीके से काम करती रहेंगी।

मई 2026 के लिए राज्यवार SBI बैंक हॉलिडे लिस्ट

तारीख दिन जिन शहरों में बैंक बंद रहेंगे 1 मई शुक्रवार अगरतला, अहमदाबाद, आइजोल, भोपाल, बेंगलुरु, चेन्नई, देहरादून, गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंफाल, ईटानगर, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोच्चि, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पटना, पुणे, रायपुर, रांची, शिलॉन्ग, शिमला, श्रीनगर, तिरुवनंतपुरम, विजयवाड़ा 16 मई शनिवार गंगटोक, कोलकाता 26 मई मंगलवार अगरतला 27 मई बुधवार अहमदाबाद, आइजोल, चेन्नई, देहरादून, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंफाल, जम्मू, कानपुर, कोच्चि, कोलकाता, लखनऊ, नई दिल्ली, रायपुर, रांची, शिलॉन्ग, शिमला, श्रीनगर, तिरुवनंतपुरम, विजयवाड़ा 28 मई गुरुवार भोपाल, बेंगलुरु, जयपुर, मुंबई, नागपुर, पटना, पुणे

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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मई महीने के लिए बैंक की छुट्टी का कैलेंडर जारी कर दिया है। इसके मुताबिक, अगले महीने 12 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। इसमें सार्वजनिक छुट्टी के अलावा, दूसरे-चौथे शनिवार, हर रविवार की छुट्टी शामिल है। ऐसे में अगर आपको अगले महीने बैंक छुट्टी कुछ काम है तो यहां पहले ही चेक कर लें कि आपके शहर में कब-कब बैंक बंद रहेंगे…