अब रेलवे स्टेशनों पर मिलने वाले खाने-पीने के सामान पर भी कच्चे तेल और गैस की बढ़ती कीमतों का असर दिखने लगा है। सेंट्रल रेलवे ने स्टेशनों पर बिकने वाले कई फूड आइटम्स की कीमतों में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दरें 1 जून 2026 से लागू होंगी।

यह है नई रेट लिस्ट

खाद्य पदार्थ का नाम वजन संशोधित कीमत पोटैटो वडा (1 पीस) 50 ग्राम 15 रुपये रगड़ा/उसल प्लेट + 1 पाव 100 ग्राम 25 रुपये वेज समोसा (1 पीस) 50 ग्राम 20 रुपये पाव (1 पीस) 35 ग्राम 5 रुपये वेज सैंडविच + सॉस 125 ग्राम 35 रुपये वेज चीज़ सैंडविच + सॉस 190 ग्राम 45 रुपये वेज पफ/पैटीज 60 ग्राम 20 रुपये साबूदाना वडा (1 पीस) 40 ग्राम 20 रुपये ढोकला 100 ग्राम 25 रुपये सभी प्रकार के लड्डू 30 ग्राम प्रति नग 20 रुपये वेज फ्रैंकी 80 ग्राम 30 रुपये वेज चीज फ्रैंकी 150 ग्राम 45 रुपये सूखा भेल 100 ग्राम 25 रुपये चटनी भेल 150 ग्राम 30 रुपये पोहा नमकीन 100 ग्राम 20 रुपये सादा डोसा + चटनी + सांभर 60 ग्राम 25 रुपये मसाला डोसा + चटनी + सांभर 150 ग्राम 35 रुपये अनियन डोसा / उत्तपम + चटनी/सांभर 110 ग्राम 30 रुपये रवा डोसा / मसाला उत्तपम + चटनी + सांभर 150 ग्राम 35 रुपये रवा इडली + चटनी + सांभर (2 पीस) 60 ग्राम प्रति नग 35 रुपये पाव भाजी (2 पाव, 35 ग्राम प्रत्येक) 150 ग्राम 50 रुपये दही वडा (2 पीस) 30 ग्राम प्रति नग 35 रुपये वेज कटलेट (2 पीस) + सॉस/चटनी 50 ग्राम प्रति नग 35 रुपये छोले पुरी (5 पुरी + छोले) 220 ग्राम 40 रुपये मेदू वडा + चटनी/सांभर (2 पीस) 50 ग्राम प्रति नग 35 रुपये इडली सांभर / चटनी (2 पीस) 50 ग्राम प्रति नग 30 रुपये चना दाल वडा + चटनी (2 पीस) 40 ग्राम प्रति नग 35 रुपये ब्रेड पकोड़ा 80 ग्राम 25 रुपये अनियन पकोड़ा / मिक्स भजिया 80 ग्राम 25 रुपये मूंग भजिया 80 ग्राम 30 रुपये वेज रोल 100 ग्राम 30 रुपये वेज पिज्जा 125 ग्राम 50 रुपये टमाटर सूप 100 मि.ली. 20 रुपये

जिन खाद्य पदार्थों की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ

खाद्य पदार्थ का नाम वजन कीमत प्री-पैक्ड पॉपकॉर्न 35 ग्राम 10 रुपये प्री-पैक्ड फ्लेवर्ड पॉपकॉर्न 35 ग्राम 20 रुपये कचौरी 40 ग्राम प्रति नग 15 रुपये गुलाब जामुन / रसगुल्ला (1 नग) 35 ग्राम 15 रुपये फ्रेश जूस (गाजर/पाइनएप्पल/मैंगो/तरबूज) 200 मि.ली. 25 रुपये फाउंटेन सोडा 200 मि.ली. 10 रुपये फ्लेवर्ड सोडा 200 मि.ली. 15 रुपये फ्रेश मौसंबी / ऑरेंज / एप्पल जूस 200 मि.ली. 40 रुपये रवा उपमा + चटनी + सांभर 150 ग्राम 25 रुपये उपमा (महाराष्ट्रीयन) 100 ग्राम 25 रुपये डाबेली 80 ग्राम 20 रुपये क्रीम डोनट 70 ग्राम 15 रुपये स्लश 150 ग्राम 30 रुपये सॉफ्टी 125 ग्राम 20 रुपये वेज नूडल्स 150 ग्राम 50 रुपये मिसल पाव 150 ग्राम 35 रुपये

फूड क्वालिटी सुधारें वेंडर

यात्रियों की सुविधा और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सेंट्रल रेलवे ने सभी फूड स्टॉल्स पर द्विभाषी रेट लिस्ट लगाना अनिवार्य कर दिया है, ताकि यात्री आसानी से कीमतों की जानकारी देख सकें। इसके साथ ही ओवरचार्जिंग रोकने और खाने की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए रेलवे की ओर से नियमित निरीक्षण भी किए जाएंगे।

इसके साथ ही सेंट्रल रेलवे ने फूड वेंडर्स और स्टॉल ऑपरेटर्स से फूड क्वालिटी बढ़ाने को भी कहा है। साथ ही इनसे स्टेशनों पर हाइजीन स्टैंडर्ड को बनाए रखने के लिए भी कहा गया है।

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रेलवे कर्मचारियों की पेंशन प्रक्रिया अब आसान होगी। बता दें कि रेलवे बोर्ड ने साउथ कोस्ट रेलवे विशाखापत्तनम के प्रिंसिपल फाइनेंशियल एडवाइजर (PFA) को सीधे पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) जारी करने का अधिकार दे दिया है। 15 मई 2026 को जारी सर्कुलर के मुताबिक, यह फैसला रिटायर रेलवे कर्मचारियों को पेंशन शुरू होने में होने वाली देरी कम करने के लिए लिया गया है। यहां पढ़ें पूरी खबर…