एक नौकरीपेशा टैक्सपेयर ने असेसमेंट ईयर 2019-20 के लिए ITR दाखिल नहीं किया, क्योंकि उसे लगा कि उसके एम्प्लॉयर द्वारा काटा गया TDS ही उसकी पूरी टैक्स देनदारी के लिए पर्याप्त है। बाद में आयकर विभाग ने मामला दोबारा खोला, जिसके बाद उसने 30.22 लाख रुपये की पूरी आय घोषित करते हुए रिटर्न दाखिल किया।

असेसिंग ऑफिसर ने इस आय को बिना किसी बदलाव के स्वीकार कर लिया, लेकिन फिर भी अंडर-रिपोर्टिंग के लिए ₹3.74 लाख की पेनल्टी लगा दी। अब दिल्ली ITAT ने इस पेनल्टी को रद्द कर दिया है।

नौकरीपेशा टैक्सपेयर के लिए सोर्स पर टैक्स कटने (TDS) का मतलब यह नहीं है कि इनकम-टैक्स से जुड़ी सभी जरूरतें पूरी हो गईं। लेकिन तब क्या होता है जब कोई टैक्सपेयर रिटर्न नहीं भरता, बाद में इनकम टैक्स का नोटिस मिलने पर अपनी पूरी इनकम बताता है और डिपार्टमेंट बिना किसी अतिरिक्त जोड़-तोड़ के उस इनकम को स्वीकार कर लेता है?

दिल्ली इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल (ITAT) के हालिया फैसले ने इनकम टैक्स एक्ट की धारा 270A के तहत जुर्माने के मकसद से रिटर्न न भरने और “इनकम की अंडर-रिपोर्टिंग” के बीच एक अहम अंतर बताया है।

प्रवेश अग्रवाल बनाम CIT (अपील्स), NFAC, दिल्ली के मामले में टैक्सपेयर ने 30 लाख रुपये से ज्यादा की सैलरी इनकम होने के बावजूद असेसमेंट ईयर (AY) 2019-20 के लिए अपना रिटर्न नहीं भरा था। बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मामला फिर से खोला।

अग्रवाल ने 30,22,900 रुपये की कुल इनकम बताते हुए रिटर्न भरा और असेसिंग ऑफिसर ने बिना किसी अतिरिक्त जोड़-तोड़ के रिटर्न स्वीकार कर लिया। इसके बावजूद, इनकम की अंडर-रिपोर्टिंग के लिए 3,74,072 रुपये का जुर्माना लगाया गया।

हालांकि, ITAT ने जुर्माना हटा दिया और कहा कि मामले के तथ्यों के आधार पर, टैक्सपेयर ने अपनी इनकम की अंडर-रिपोर्टिंग नहीं की थी।

मामले में क्या हुआ?

अग्रवाल फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के दौरान नौकरी कर रहे थे और साल के दौरान उन्होंने नौकरी बदली थी। ट्रिब्यूनल के सामने अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा कि रिटर्न भरने की आखिरी तारीख से पहले वे जरूरी दस्तावेज, खासकर दोनों एम्प्लॉयर्स से ‘फॉर्म 16’ हासिल नहीं कर पाए थे।

उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें लगता था कि उनके एम्प्लॉयर ने जो TDS काटा है, वह सही तरीके से जमा हो गया है और उनकी इनकम की सही जानकारी दी गई है। TDS उनके फॉर्म 26AS में दिख रहा था।

हालांकि, आयकर विभाग के पास जानकारी थी कि उन्हें 30 लाख रुपये से ज्यादा की सैलरी इनकम मिली थी, लेकिन उन्होंने ITR फाइल नहीं किया था। 19 अप्रैल 2023 के सेक्शन 148A(d) के तहत ऑर्डर और उसके बाद सेक्शन 148 के तहत नोटिस मिलने के बाद, सेक्शन 147 के तहत उनका केस फिर से खोला गया।

इसके बाद अग्रवाल ने 30.22 लाख रुपये की इनकम बताते हुए अपना रिटर्न फाइल किया। असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 143(2) और 142(1) के तहत और नोटिस जारी किए, जानकारी मांगी और आखिर में बिना किसी बदलाव के बताई गई इनकम को स्वीकार कर लिया।

इससे मामला खत्म हो सकता था। लेकिन AO ने अलग से सेक्शन 270A के तहत पेनल्टी की कार्यवाही शुरू कर दी।

क्यों लगाया गया जुर्माना?

AO ने सेक्शन 148 के नोटिस के जवाब में फाइल किए गए रिटर्न में बताई गई पूरी 30.22 लाख रुपये की रकम को कम बताई गई इनकम माना, क्योंकि टैक्सपेयर ने सेक्शन 139(1) के तहत ओरिजिनल रिटर्न फाइल नहीं किया था।

इसके परिणामस्वरूप ₹3,74,072 की पेनल्टी लगाई गई; ऑर्डर के अनुसार, यह रकम कम बताई गई इनकम पर लगने वाले टैक्स का 50% थी।

अग्रवाल ने CIT(A) के सामने पेनल्टी को चुनौती दी और तर्क दिया कि कोई इनकम छिपाई नहीं गई थी, क्योंकि उन्होंने जो इनकम बताई थी, उसे डिपार्टमेंट ने स्वीकार कर लिया था। हालांकि, CIT(A) ने उनकी अपील खारिज कर दी।

इसके बाद मामला ITAT के पास पहुंचा।

टैक्सपेयर ने क्या दिया तर्क?

अग्रवाल ने ट्रिब्यूनल को बताया कि रिटर्न फाइल न कर पाना न तो जानबूझकर किया गया था और न ही इसका मकसद टैक्स चोरी करना था। उन्होंने नौकरी बदलने, समय पर फॉर्म 16 न मिल पाने और इस बात का ज़िक्र किया कि TDS पहले से ही फॉर्म 26AS में दिख रहा था।

उन्होंने यह भी बताया कि सेक्शन 148 का नोटिस मिलने के बाद उन्होंने उसका पालन किया, रिटर्न फाइल किया और इनकम की जानकारी दी। बाद में री-असेसमेंट में बिना किसी बढ़ोतरी या प्रतिकूल निष्कर्ष के रिटर्न को स्वीकार कर लिया गया।

दूसरी ओर, रेवेन्यू का तर्क था कि अगर सेक्शन 148 का नोटिस जारी नहीं किया गया होता, तो टैक्सपेयर रिटर्न फाइल नहीं करता और इनकम असेसमेंट से छूट जाती।

रिटर्न फाइल न करना और इनकम कम बताना (अंडर-रिपोर्टिंग) एक ही बात नहीं है।

यह अंतर ITAT के फैसले का मुख्य आधार बना।

सेक्शन 270A इनकम कम बताने (अंडर-रिपोर्टिंग) पर लगने वाली पेनल्टी से संबंधित है। ट्रिब्यूनल ने संबंधित प्रावधानों की जांच की और पाया कि अंडर-रिपोर्टिंग में कानून में बताई गई खास स्थितियां शामिल होती हैं।

सेक्शन 270A(6)(a) में, अन्य बातों के अलावा, उस इनकम को शामिल नहीं किया जाता है जिसके लिए टैक्सपेयर सही और ईमानदार स्पष्टीकरण देता है और उस स्पष्टीकरण को साबित करने के लिए जरूरी सभी अहम तथ्य बताता है।

इसके बाद ट्रिब्यूनल ने अग्रवाल के मामले में असल में क्या हुआ था, इस पर गौर किया।

ट्रिब्यूनल ने पाया कि “असेसी (टैक्सपेयर) ने जो भी इनकम बताई/घोषित की थी, उसे डिपार्टमेंट ने स्वीकार कर लिया है।” इसलिए, यह ऐसा मामला नहीं था जिसमें टैक्सपेयर ने अपनी असल इनकम से कम रकम घोषित की हो।

ITAT ने TDS जानकारी के महत्व को भी माना। टैक्सपेयर को ईमानदारी से यह विश्वास था कि उसकी सैलरी इनकम पर टैक्स उसके एम्प्लॉयर ने पहले ही काट लिया था और वह Form 26AS में दिख रहा था। डिपार्टमेंट के पास खुद उस जानकारी तक पहुंच थी।

एक्सपर्ट क्या कहते हैं?

सुदित के पारेख एंड कंपनी LLP की पार्टनर अनीता बसुरूर ने कहा कि सिर्फ़ ITR फाइल न करने से ही सेक्शन 270A के तहत अपने आप पेनल्टी नहीं लगती।

उनके अनुसार, कानून ऐसी स्थितियां बनाता है जिनमें इनकम को ‘अंडर-रिपोर्टेड’ (कम बताई गई इनकम) माना जाता है। उन्होंने कहा, “पहले के छिपाने से जुड़े प्रावधानों के उलट, इसमें ‘मेन्स रिया’ (गलत इरादा) साबित करने की जरूरत नहीं है।”

बसुरूर ने इस मामले के एक अहम पहलू की ओर भी इशारा किया: Form 26AS में TDS के ज़रिए दिख रही पूरी इनकम पर आखिर में टैक्स दिया गया था।

उन्होंने कहा, “चूंकि 26AS में दिख रही सभी इनकम पर टैक्स दिया गया है, इसलिए टैक्सपेयर का पक्ष मजबूत है और वह यह बचाव कर सकता है कि इनकम की अंडर-रिपोर्टिंग नहीं हुई है।”

इस मामले में, फाइनल असेस की गई इनकम वही थी जो टैक्सपेयर ने बताई थी। बसुरूर के अनुसार, इससे टैक्सपेयर की स्थिति मजबूत होती है क्योंकि रिटर्न फाइल करने के बाद इनकम कम नहीं बताई गई थी।

उन्होंने कहा, “पेनल्टी के प्रावधान इनकम की अंडर-रिपोर्टिंग के लिए हैं, न कि सिर्फ़ प्रक्रियात्मक चूक के लिए।”

क्यों अहम था Form 26AS

ट्रिब्यूनल ने खास तौर पर गौर किया कि सैलरी इनकम Form 26AS में दिख रही थी और इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसकी जानकारी थी। उसने पाया कि इस मामले के तथ्यों में कोई गलत जानकारी नहीं दी गई थी और न ही तथ्यों को छिपाया गया था।

बसुरूर ने कहा कि यह टैक्सपेयर के बचाव के सबसे मजबूत पहलुओं में से एक है। अगर TDS रिकॉर्ड के ज़रिए डिपार्टमेंट के पास इनकम की जानकारी पहले से मौजूद है और टैक्सपेयर बाद में उसी इनकम पर टैक्स देता है, तो स्थिति को इनकम छिपाने या छिपाने की कोशिश के तौर पर बताना मुश्किल हो जाता है।

हालांकि, एक और अहम बात है। बसुरूर ने कहा कि भले ही इनकम में बढ़ोतरी (एडिशन) की जाए, लेकिन पेनल्टी पर विचार करते समय टैक्सपेयर की सफाई, जरूरी तथ्यों का खुलासा और उस सफाई की सच्चाई को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

ITAT ने हटाया जुर्माना

तथ्यों और सेक्शन 270A के प्रावधानों की जांच करने के बाद, दिल्ली ITAT ने निष्कर्ष निकाला कि टैक्सपेयर ने अपनी आय की जानकारी उस तरह से कम नहीं बताई थी जैसा कि प्रावधान में बताया गया है।

ट्रिब्यूनल ने पाया कि सेक्शन 148 के तहत तय की गई आय, टैक्सपेयर द्वारा बताई गई आय से ज्यादा नहीं थी। उसने यह भी पाया कि टैक्सपेयर का यह मानना ​​सही था कि TDS पहले ही काट लिया गया था और फॉर्म 26AS में दिख रहा था।

इसलिए ट्रिब्यूनल ने 3,74,072 रुपये का जुर्माना हटा दिया और अपील को मंजूरी दे दी।

सैलरीड टैक्सपेयर्स के लिए सीख

इस फैसले का मतलब यह नहीं निकाला जाना चाहिए कि सैलरी पाने वाले टैक्सपेयर्स सिर्फ इसलिए ITR फाइल करना छोड़ सकते हैं क्योंकि TDS काट लिया गया है।

यह मामला खास तथ्यों पर आधारित था: टैक्सपेयर ने बाद में पूरी आय का खुलासा किया, आय को बिना किसी अतिरिक्त जोड़ के स्वीकार कर लिया गया, TDS पहले ही फॉर्म 26AS में दिख रहा था और ट्रिब्यूनल ने उसके स्पष्टीकरण को सही माना।

इससे बड़ी सीख यह है कि रिटर्न फाइल करने में प्रक्रियात्मक चूक और आय की कम जानकारी देने पर जुर्माना लगाने के लिए ज़रूरी खास कानूनी शर्तों के बीच अंतर होता है।

जिन टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स का नोटिस मिलता है, उनके लिए यह मामला जवाब देने, ज़रूरी रिटर्न फाइल करने और फॉर्म 16, फॉर्म 26AS और आय के अन्य रिकॉर्ड्स का सही मिलान करके रखने के महत्व को भी रेखांकित करता है।

जैसा कि बसुरूर कहते हैं, जहां पूरी आय का अंततः खुलासा किया जाता है और बिना किसी अतिरिक्त जोड़ के स्वीकार कर लिया जाता है, वहां “आय की कम जानकारी नहीं दी गई थी।”

यह भी पढ़ें: CGHS का क्लैरिफिकेशन

यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) ने अपने कर्मचारियों के मेडिकल क्लेम के रीइंबर्समेंट को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (CGHS) से कई मुद्दों पर स्थिति स्पष्ट करने को कहा था। मेडिकल क्लेम की जांच के दौरान कुछ नियमों को लेकर बार-बार दिक्कतें सामने आ रही थीं। UPSC के मुताबिक, इसकी एक वजह CGHS के मौजूदा निर्देशों में स्पष्टता की कमी थी। यहां पढ़ें पूरी खबर…

[डिस्क्लेमर : यह लेख ITAT के एक खास आदेश के तथ्यों और निष्कर्षों पर आधारित है और इसे ITR फाइल करने की जरूरत से सामान्य छूट के तौर पर नहीं समझा जाना चाहिए, जब यह लागू हो। टैक्स के नतीजे हर मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर अलग-अलग हो सकते हैं।]