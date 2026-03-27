Rupees Vs Dollar: रुपया शुक्रवार, 27 मार्च 2026 को शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 28 पैसे गिरकर अब तक के सबसे निचले स्तर 94.24 पर पहुंच गया।

जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के मुख्य निवेश रणनीतिकार, डॉ. वी. के. विजयकुमार ने कहा, “ईरान में जारी संघर्ष और FPIs द्वारा लगातार बिकवाली के कारण रुपये में कमजोरी आई और कल यह डॉलर के मुकाबले 94.05 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ। ब्रेंट क्रूड की कीमतों में गिरावट और RBI के हस्तक्षेप के बावजूद, रुपया लगातार गिर रहा है; इसकी मुख्य वजह FPIs के बाहर जाने से भारत से और अधिक पूंजी पलायन की आशंकाएं हैं।”

खबर अपडेट हो रही है…