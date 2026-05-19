Rupee Vs Dollar: भारतीय रुपया मंगलवार को डॉलर के मुकाबले अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। कारोबार के दौरान रुपया 96.60 प्रति डॉलर तक टूट गया, जबकि दिन के अंत में यह 96.52 (अस्थायी) पर बंद हुआ। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों, वैश्विक बाजारों में जोखिम से बचने की प्रवृत्ति और मजबूत अमेरिकी डॉलर के दबाव ने घरेलू मुद्रा को कमजोर किया है।

रुपया 2026 में एशिया की सबसे कमजोर प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बन गया है। इस महीने अबतक इसमें 1.5 प्रतिशत और इस साल सात प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई है।

विदेशी मुद्रा कारोबारियों का कहना है कि कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि और होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने से निर्यात और खाड़ी देशों से आयात में बाधा आने के कारण रुपये की स्थिति अब भी ‘नाजुक’ बनी हुई है।

अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 96.38 प्रति डॉलर पर खुला। कारोबार के दौरान 96.60 के रिकॉर्ड निचले स्तर तक टूटने के बाद अंतः में यह 96.52 (अस्थायी) प्रति डॉलर पर रहा जो पिछले बंद भाव से 32 पैसे की गिरावट है। रुपया सोमवार को अब तक के सबसे निचले स्तर 96.20 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था।

मिराए एसेट शेयरखान के शोध विश्लेषक अनुज चौधरी ने कहा, ” हमारा अनुमान है कि मजबूत डॉलर और अमेरिकी बॉन्ड प्रतिफल में बढ़ोतरी के कारण रुपया गिरावट में रह सकता है…हालांकि, भारतीय रिजर्व बैंक के किसी भी हस्तक्षेप और सोने-चांदी के आयात पर कुछ अंकुश रुपये को निचले स्तर पर सहारा दे सकते हैं।”’

उन्होंने कहा, ” अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये का हाजिर भाव 96 से 96.60 के दायरे में रहने का अनुमान है। ”

इस बीच, दुनिया की छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.05 प्रतिशत की बढ़त के साथ 99.24 पर रहा। घरेलू शेयर बाजारों में सेंसेक्स 114.19 अंक टूटकर 75,200.85 अंक पर जबकि निफ्टी 31.95 अंक फिसलकर 23,618 अंक पर बंद हुआ।

अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड का भाव 1.92 प्रतिशत की गिरावट के साथ 109.95 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गया। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) सोमवार को लगातार तीसरे दिन शुद्ध लिवाल रहे थे और उन्होंने 2,813.69 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे।

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समाचार एजेंसी भाषा के इनपुट के साथ