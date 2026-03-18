Rupees Vs Dollar: रुपया अमेरिकी डॉलर की मजबूती और विदेशी पूंजी की लगातार निकासी के बीच बुधवार, 18 मार्च को कारोबार के दौरान 18 पैसे टूटकर 92.58 प्रति डॉलर के अब तक के निचले स्तर पर आ गया।

विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष तेज होने से वैश्विक बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल ने भी निवेशकों की धारणा पर दबाव डाला।

अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार (Interbank Foreign Exchange Market) में रुपया 92.42 पर खुला और कारोबार के दौरान 92.46 – 92.47 के दायरे में रहने के बाद टूटकर 92.58 प्रति डॉलर पर आ गया।

इससे पहले मंगलवार को यह 92.47 के स्तर को छूने के बाद 92.40 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ था।इस बीच, छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.05 प्रतिशत बढ़कर 99.62 पर रहा।

वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.19% टूटकर 103.2 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था।

बुधवार को तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार

बुधवार को शेयर बाजार के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी करीब 1% की बढ़त के साथ बंद हुए। कच्चे तेल की कीमतों में मामूली गिरावट और वैश्विक बाज़ारों में मजबूत रुझान के बीच, दोनों इंडेक्स ने लगातार तीसरे दिन अपनी बढ़त जारी रखी।

30 शेयरों वाला BSE सेंसेक्स 633.29 अंक या 0.83% उछलकर 76,704.13 पर बंद हुआ। दिन के कारोबार के दौरान, यह 929.38 अंक या 1.22% की तेजी के साथ 77,000.22 के स्तर तक पहुंच गया था। 50 शेयरों वाला NSE निफ्टी 196.65 अंक या 0.83% की बढ़त के साथ 23,777.80 पर बंद हुआ।

समाचार एजेंसी भाषा के इनपुट के साथ

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