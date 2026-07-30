Explained: किसी बड़ी कंपनी के तिमाही नतीजे आने के बाद अक्सर खबरों में पढ़ने को मिलता है कि Revenue बढ़ा, लेकिन Profit घट गया। पहली नजर में यह बात हैरान करती है, क्योंकि आमतौर पर माना जाता है कि जब कंपनी की कमाई बढ़ेगी तो मुनाफा भी बढ़ेगा। लेकिन कंपनियों के वित्तीय नतीजों में ऐसा हमेशा नहीं होता।

दरअसल, किसी कंपनी की कुल कमाई (Revenue) बढ़ने और मुनाफा (Profit) बढ़ने के पीछे अलग-अलग गणित काम करता है। कई बार बिक्री बढ़ने के बावजूद कंपनी का खर्च उससे भी ज्यादा तेजी से बढ़ जाता है, जिसका असर सीधे उसके मुनाफे पर पड़ता है। यही वजह है कि कई कंपनियों के नतीजों में Revenue और Profit की तस्वीर अलग-अलग नजर आती है।

आखिर Revenue और Profit में क्या अंतर होता है? किन वजहों से कमाई बढ़ने के बाद भी मुनाफा घट सकता है और किसी कंपनी के नतीजों को समझते समय किन आंकड़ों पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए? आइए आसान भाषा में समझते हैं…

क्या होता है रेवेन्यू?

रेवेन्यू वह कुल रकम है, जो किसी कंपनी को अपने प्रोडक्ट बेचने से मिलती है। इसे कंपनी की कुल बिक्री भी कहा जाता है। इसे हम उदाहरण से समझें तो अगर किसी कंपनी ने एक तिमाही में 20000 करोड़ रुपये का सामान बेचीं, तो उसका रेवेन्यू 20000 करोड़ रुपये होगा। इसमें यह नहीं देखा जाता कि कंपनी ने कितना खर्च किया।

क्या होता है प्रॉफिट?

प्रॉफिट वह राशि होती है, जो रेवेन्यू घटाने के बाद बचती है। इसमें कच्चे माल की लागत, कर्मचारियों की सैलरी, बिजली, ईंधन और अन्य परिचालन खर्च शामिल होते हैं।

प्रॉफिट = रेवेन्यू – सभी खर्च

रेवेन्यू बढ़ने के बाद भी क्यों घट जाता है प्रॉफिट?

कच्चे माल की कीमत बढ़ना

अगर कंपनी की बिक्री बढ़ी, लेकिन स्टील, सीमेंट, कच्चा तेल या अन्य कच्चा माल महंगा हो गया, तो खर्च बढ़ जाएगा। ऐसे में मुनाफा कम हो सकता है।

ऑपरेटिंग खर्च

कंपनियां कई बार नए स्टोर खोलती हैं, कर्मचारियों की संख्या बढ़ाती हैं या मार्केटिंग पर ज्यादा खर्च करती हैं। इससे रेवेन्यू बढ़ सकता है, लेकिन प्रॉफिट पर दबाव आ सकता है।

कम मार्जिन वाले प्रोडक्ट अधिक बिकना

मान लीजिए किसी कंपनी ने ज्यादा बिक्री तो की, लेकिन ऐसे प्रोडक्ट ज्यादा बेचे जिन पर मुनाफा कम मिलता है। ऐसे में रेवेन्यू तो बढ़ जाता है लेकिन प्रॉफिट घट सकता है।

उदाहरण से समझिए

मान लीजिए किसी कंपनी का पहले रेवेन्यू 1000 करोड़ रुपये था और कुल खर्च 800 करोड़ रुपये था। ऐसे में उसका प्रॉफिट 200 करोड़ रुपये रहा।

अब अगले साल कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर 1200 करोड़ रुपये हो गया, लेकिन खर्च भी बढ़कर 1080 करोड़ रुपये पहुंच गया। ऐसे में प्रॉफिट सिर्फ 120 करोड़ रुपये बचेगा।

यानी रेवेन्यू 20% बढ़ा, लेकिन खर्च 35% बढ़ गया। नतीजा प्रॉफिट कम हो गया।

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किसी कंपनी को जब नया प्लांट लगाना हो, कारोबार बढ़ाना हो, तो उसे बड़ी रकम की जरूरत पड़ती है। ऐसे में आमतौर पर लोगों को लगता है कि कंपनियां बैंक से लोन लेती होंगी। लेकिन हकीकत यह है कि कई बड़ी कंपनियां बैंक से कर्ज लेने के बजाय बॉन्ड जारी करके निवेशकों से पैसा जुटाती हैं।

आखिर ऐसा क्यों होता है? बॉन्ड मार्केट क्या है, यह कैसे काम करता है। आइए आसान भाषा में समझते हैं…

[ डिस्क्लेमर: यह लेख केवल जानकारी और शिक्षा के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसमें दी गई जानकारी वित्तीय अवधारणाओं को आसान भाषा में समझाने के लिए है। इसे निवेश की सलाह या किसी कंपनी के शेयर खरीदने अथवा बेचने की सिफारिश नहीं माना जाना चाहिए। निवेश से जुड़ा कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर करें और संबंधित कंपनी के आधिकारिक वित्तीय नतीजों व दस्तावेजों का अध्ययन करें। ]