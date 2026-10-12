Retail Inflation: सितंबर महीने में खुदरा महंगाई दर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, खुदरा मुद्रास्फीति अगस्त के 4.83 प्रतिशत से बढ़कर सितंबर में 5.54 प्रतिशत हो गई। इससे आम लोगों पर महंगाई का दबाव बढ़ने की चिंता फिर बढ़ गई है। यह लगातार चौथा महीना है जब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आधारित महंगाई दर आरबीआई के 4% के मध्यम-अवधि लक्ष्य से ऊपर बनी हुई है।

खाद्य महंगाई भी बढ़ी

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा सोमवार (12 अक्टूबर) को जारी आंकड़ों के अनुसार, सितंबर में खाद्य महंगाई पिछले महीने के 5.97% से बढ़कर 7.74% हो गई। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) पर आधारित, 2024 को आधार वर्ष मानते हुए नई श्रृंखला के तहत महंगाई लगातार नए उच्च स्तर पर पहुंच रही है।

रॉयटर्स के मुताबिक, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स, लंदन की लीड इकोनॉमिस्ट अलेक्जेंड्रा हरमन प्रसाद ने कहा, “आज के आंकड़े ब्याज दरों में और बढ़ोतरी की संभावना को मजबूत करते हैं। आरबीआई ने पिछले हफ्ते साफ तौर पर दिखाया कि वह तेजी से अपना रुख बदलने को तैयार है क्योंकि महंगाई (और महंगाई बढ़ने का जोखिम) लगातार बढ़ रहा है, भले ही कुल मिलाकर बुनियादी मांग का दबाव अभी भी कम है। लेकिन हेडलाइन महंगाई साफ तौर पर बढ़ रही है और कीमतों पर दबाव बढ़ने के सबूत भी मिल रहे हैं, इसलिए हमें उम्मीद है कि दिसंबर और फरवरी में 25-25 बेसिस पॉइंट की दो और बढ़ोतरी होगी।”

सिंगापुर के डीबीएस बैंक की सीनियर इकोनॉमिस्ट राधिका राव के मुताबिक “सामान्य से कम बारिश, आयातित कीमतों के दबाव और ईंधन से जुड़ी चीजो की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण कई सेक्टरों में खाने-पीने की चीजों की महंगाई तेजी से बढ़ी। ईंधन की ज्यादा कीमतों का असर गैर-खाद्य चीजों पर भी पड़ने की संभावना है। कोर महंगाई का आंकड़ा सेंट्रल बैंक की इस राय से मेल खाता है कि कीमतों से जुड़ा जोखिम अब मामूली नहीं रहा। हेडलाइन महंगाई के ऊंचे आंकड़ों को देखते हुए, हमें उम्मीद है कि RBI दिसंबर 2026 में एक और बार ब्याज दरें बढ़ाने का विकल्प खुला रखेगा।”

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