Retail Inflation: महंगाई का झटका! खुदरा मुद्रास्फीति जुलाई में बढ़कर 7.44 प्रतिशत पर

Retail Inflation in India: पिछले 5 महीनों में पहली बार भारत में रिटेल इन्फ्लेशन ने RBI की टॉलरेंस लिमिट 2-6 प्रतिशत की अपर लिमिट 2-6 फीसदी को पार कर गई है।

खुदरा मुद्रास्फीति जुलाई में बढ़कर 7.44 प्रतिशत पर; पिछले साल समान महीने में यह 4.87 प्रतिशत थी : सरकारी आंकड़े (File Photo- Express/ Amit Chakravarty)

Retail Inflation in India: भारत में महंगाई से आम जनमानस परेशान है। अब सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, जुलाई महीने में रिटेल इन्फ्लेशन बढ़कर 7.44 फीसदी हो गई है। यह जून महीने में 4.87 फीसदी थी। मुद्रास्फीति में इजाफा मुख्य रूप से पिछले महीने सब्जियों, खासकर टमाटर की कीमतों में तेज उछाल की वजह से है। पिछले 5 महीनों में ऐसा पहली बार है कि भारत में रिटेल इन्फ्लेशन ने RBI की टॉलरेंस लिमिट 2-6 प्रतिशत की अपर लिमिट 2-6 फीसदी को पार कर गया है। न्यूज एजेंसी PTI द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, सब्जियों तथा अन्य खाने का सामान महंगा होने से खुदरा मुद्रास्फीति जुलाई में उछलकर 15 महीने के उच्च स्तर 7.44 प्रतिशत पर पहुंच गयी। सोमवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, कंज्यूमर बेस्ड प्राइस इंडेक्स आधारित रिटेल इन्फ्लेशन जून में 4.87 फीसदी थी। जबकि पिछले साल जुलाई में यह 6.71 प्रतिशत थी। इससे पहले, अप्रैल 2022 में रिटेल इन्फ्लेशन 7.79 प्रतिशत के उच्च स्तर पर रही थी। Also Read आंकड़ों के हिसाब से महंगाई घटी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) के आंकड़ों के अनुसार, खाद्य वस्तुओं की महंगाई जुलाई महीने में 11.51 प्रतिशत रही जो जून में 4.55 प्रतिशत तथा पिछले साल जुलाई में 6.69 प्रतिशत थी। सालाना आधार पर सब्जियों की महंगाई दर 37.43 प्रतिशत रही जबकि अनाज और उसके उत्पादों के दाम में 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

