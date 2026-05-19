अब NPS में आपकी एन्युइटी पूरी तरह लॉक नहीं रहेगी। पेंशन फंड रेगुलेटर पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने नियमों में बदलाव करते हुए कुछ खास परिस्थितियों में एन्युइटी पॉलिसी सरेंडर करने की अनुमति दे दी है।

नए नियमों के तहत अगर किसी NPS सब्सक्राइबर को गंभीर बीमारी हो जाती है या उसकी मौजूदा एन्युइटी पॉलिसी में पहले से सरेंडर का विकल्प मौजूद है, तो वह पॉलिसी से बाहर निकल सकता है। इससे पहले एन्युइटी खरीदने के बाद रकम लंबे समय तक लॉक मानी जाती थी।

इस फैसले का सबसे बड़ा असर उन रिटायर्ड लोगों पर पड़ेगा जिन्हें मेडिकल इमरजेंसी या आर्थिक जरूरत के समय तुरंत पैसे की जरूरत होती है। नए बदलाव से NPS निवेशकों को अपने रिटायरमेंट फंड पर पहले के मुकाबले ज्यादा लचीलापन मिलेगा।

एनपीएस एन्युइटी सरेंडर नियमों में ढील

हाल ही जारी एक सर्कुलर में PFRDA ने बताया कि उसने NPS के तहत खरीदी गई एन्युइटी पॉलिसी को सरेंडर करने के नियमों में ढील दी है। नए नियमों के मुताबिक, अब कुछ NPS सब्सक्राइबर्स को कुछ खास मामलों में, खासकर गंभीर बीमारी होने पर, अपनी एन्युइटी पॉलिसी सरेंडर करने की इजाजत होगी।

PFRDA ने सर्कुलर में कहा कि उसे “एन्युइटी लेने वालों की तरफ से शिकायतें मिली थीं, जिनमें उन्होंने इस तरह की पाबंदी की वजह से होने वाली दिक्कतों का ज़िक्र किया था। खासकर उन मामलों में, जहां इस सर्कुलर के जारी होने से पहले खरीदी गई एन्युइटी पॉलिसी में कुछ खास स्थितियों में सरेंडर करने का साफ-साफ नियम मौजूद था।”

इसके अलावा, एन्युइटी लेने वाले या उसके परिवार के किसी सदस्य को गंभीर बीमारी होने पर भी पॉलिसी सरेंडर करने की इजाजत देने की गुजारिशें मिली थीं। इन गुजारिशों की समीक्षा करने के बाद, रेगुलेटर ने सब्सक्राइबर्स के हित को ध्यान में रखते हुए कुछ मामलों में सरेंडर पर लगी पाबंदियों में ढील देने का फैसला किया।

पहले क्या था नियम?

PFRDA ने अक्टूबर 2024 में एन्युइटी नियमों को और सख्त करते हुए कहा था कि एन्युइटी पॉलिसी खरीदने के बाद उसे सरेंडर या रद्द नहीं किया जा सकता, सिवाय “फ्री लुक कैंसलेशन पीरियड” के दौरान। इस पाबंदी का मुख्य मकसद NPS सब्सक्राइबर्स के लिए रिटायरमेंट के बाद होने वाली आय की सुरक्षा को लंबे समय तक सुनिश्चित करना था।

अब किन मामलों में है एन्युइटी सरेंडर करने की इजाजत?

सर्कुलर में बताया गया है कि अब नीचे दिए गए हालात में एन्युइटी पॉलिसी सरेंडर करने की इजाजत होगी:

गंभीर बीमारी के मामले: अगर सब्सक्राइबर या उसके परिवार का कोई सदस्य किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, तो एन्युइटी पॉलिसी सरेंडर की जा सकती है। हालांकि, ऐसी किसी भी रिक्वेस्ट पर Annuity Service Provider (ASP) अपनी अंदरूनी पॉलिसी और प्रोसेस के हिसाब से जांच-पड़ताल और मंजूरी देगा।

सरेंडर क्लॉज वाली पुरानी एन्युइटी पॉलिसी: आप 24 अक्टूबर, 2024 से पहले जारी की गई एन्युइटी पॉलिसी भी सरेंडर कर सकते हैं, अगर ओरिजिनल पॉलिसी डॉक्यूमेंट में साफ तौर पर सरेंडर का कोई नियम बताया गया हो।

किस प्रोसेस का पालन करेंगे ASPs?

PFRDA ने सरेंडर की रिक्वेस्ट पर कार्रवाई करने के लिए एक आसान प्रोसेस भी बनाया है। ASP को सरेंडर की रिक्वेस्ट पर कार्रवाई शुरू करने से पहले, एन्युटी पाने वाले व्यक्ति को सरेंडर की फाइनल रकम (जिसमें सभी लागू चार्ज और टैक्स शामिल हों) लिखकर देनी होगी।

सरेंडर की कार्रवाई तभी आगे बढ़ाई जा सकती है, जब सब्सक्राइबर ने फ़ाइनल पेमेंट की रकम के लिए अपनी लिखित सहमति दे दी हो। एक बार मंजूरी मिल जाने पर, सरेंडर की रकम सीधे सब्सक्राइबर के बैंक अकाउंट में जमा कर दी जाएगी।

इसके अलावा, ASP को सात कामकाजी दिनों के अंदर संबंधित CRA को इसकी जानकारी देनी होगी, और ऐसे सभी मामलों की रिपोर्ट अपनी हर महीने जारी होने वाली कैंसलेशन रिपोर्ट में PFRDA को भी भेजनी होगी।

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आयकरदाताओं के लिए यह खबर बेहद जरूरी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने असेसमेंट ईयर 2026-27 (AY 2026-27) यानी फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए सभी इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फॉर्म नोटिफाई कर दिए हैं। विभाग ने ITR-1 से ITR-4 फॉर्म 30 मार्च को जारी किया था, जबकि ITR-2, ITR-3, ITR-5, ITR-6, ITR-7 और अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने के लिए ITR-U फॉर्म 12 मई को नोटिफाई किए गए। यहां पढ़ें पूरी खबर…