कैंपा कोला याद है? 50 साल पुरानी कोल्ड ड्रिंक की जबरदस्त वापसी, पेप्सी और कोका कोला से Reliance की सीधी जंग

Reliance का कहना है कि कैंपा कोला के साथ पेप्सी और कोका कोला को सीधी टक्कर मिलेगी।

1 और 2 लीटर के घरेलू पैक में भी कैंपा को लॉन्च किया गया है।

Reliance Launches Campa Cola: मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) की रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड (RCPL) ने भारत के प्रतिष्ठित पेय ब्रांड, कैंपा के लॉन्च की घोषणा की है। रिलायंस (Reliance) के साथ करीब आधी सदी पुराने ब्रैंड कैंपा ने भारतीय पेय पदार्थ मार्केट में वापसी की है। शुरुआत में कैंपा कोला, कैंपा लेमन और कैंपा ऑरेंज को बाजार में उतारा जाएगा। कंपनी ने इसे ‘द ग्रेट इंडियन टेस्ट’ का नाम दिया है। इंडियन ब्रैंड कैंपा को बाजार में उतार कर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भारतीय पेय पदार्थों की मार्केट में दुनिया की दो सबसे बड़ी कंपनियों, पेप्सिको और कोका-कोला को ललकारा है। मार्केट के जानकारों का अनुमान है कि कैंपा सीधे तौर पर पेप्सिको और कोका -कोला के बाजार में सेंध लगाएंगी। रिलायंस का कहना है कि भारत में अपनी ख़ुद की रिटेल चेन के दम पर रिलायंस इन दिग्गज कंपनियों का मुकाबला करने को तैयार है। लॉन्च पर Reliance Consumer Products Limited के प्रवक्ता ने कहा, ‘कैंपा को उसके नए अवतार में पेश करके, हम उम्मीद करते हैं कि अगली पीढ़ी के उपभोक्ता इस प्रतिष्ठित ब्रैंड को अपनाएंगे, युवा उपभोक्ताओं को नया स्वाद पसंद आएगा। तेजी से विकसित हो रहे भारतीय बाजार में खपत अधिक होने के कारण कैंपा के लिए कहीं अधिक अवसर हैं।’ Also Read फिट करने की टेंशन नहीं! कहीं भी उठाकर ले जाएं ये Portable AC, गर्मी में लगेगी सर्दी 1 और 2 लीटर के घरेलू पैक में भी कैंपा मिलेगी 200, 500 और 600 मिलीलीटर के पैक के अलावा कंपनी 1 और 2 लीटर के घरेलू पैक में भी कैंपा पेश करेगी। आरसीपीएल ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से शुरू करके पूरे भारत में अपने कोल्ड बेवरेज पोर्टफोलियो का रोल-आउट किया है। कंपनी का विज़न किफायती दरों पर उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों को भारतीय उपभोक्ताओं को परोसना है।

