Reliance Jio ने सितंबर 2016 में अपनी लॉन्चिंग के साथ ही अपने यूजर्स को फ्री कॉलिंग का तोहफा दिया था। 4G Volte नेटवर्क तकनीक से लैस जियो को इस फ्री कॉलिंग के ऑफर का फायदा भी मिला और बड़ी तेजी से रिलायंस जियो का सब्सक्राइबर्स बेस बढ़ा। हालांकि बीते दिनों जियो ने अपने यूजर्स से एयरटेल (Airtel) और वोडाफोन-आइडिया (Vodafone Idea) यूजर्स के नंबर पर कॉल करने पर 6 पैसे प्रति मिनट की दर से IUC(Interconnect Uses Charge) चार्ज वसूलने का ऐलान किया था। इसे लेकर यूजर्स सोशल मीडिया पर जियो की आलोचना कर रहे हैं।

वहीं रिलायंस जियो की प्रतिस्पर्धी कंपनियों एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया ने भी जियो पर निशाना साधा है। बता दें कि एयरटेल इंडिया ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से गुरुवार को एक ट्वीट कर लिखा कि कुछ के लिए, अनलिमिटेड का मतलब कुछ और होता है, हमारे लिए, अनलिमिटेड वॉयस कॉल का मतलब हमेशा अनलिमिटेड वॉयस कॉल होता है। अभी एयरटेल में स्विच करें।

इसके साथ ही एयरटेल ने हैशटैग ‘अब तो सही चुनो’ भी लगाया है। इस ट्वीट के साथ जो इमेज एयरटेल ने लगायी है, उसमें जियो पर परोक्ष रुप से तंज कसते हुए लिखा गया है कि फ्री का मतलब 6 पैसे प्रति मिनट। एयरटेल के साथ ही वोडाफोन ने भी अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर रिलायंस जियो द्वारा आईयूसी चार्ज वसूलने पर तंज कसा है।

For some, unlimited means something else. For us, unlimited voice calls have always meant truly unlimited voice calls. Switch to Airtel now. https://t.co/Xd7kpsF8ky#AbTohSahiChuno pic.twitter.com/eiiKGzmqs9

— airtel India (@airtelindia) October 10, 2019