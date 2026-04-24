मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने शुक्रवार को मार्च तिमाही के अपने नेट प्रॉफ़िट में 12.5% ​​की गिरावट दर्ज की। इसकी मुख्य वजह दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी संकट था, जिसने कंपनी के मुख्य कारोबार तेल और केमिकल्स को बुरी तरह प्रभावित किया, जिससे टेलीकॉम और रिटेल जैसे उपभोक्ता-केंद्रित क्षेत्रों में हुई बढ़त भी बेअसर हो गई।

कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंज में दी गई जानकारी के अनुसार, जनवरी-मार्च तिमाही (जो 2025-26 वित्त वर्ष की चौथी और अंतिम तिमाही थी) में कंपनी का नेट प्रॉफ़िट 16,971 करोड़ रुपये रहा। इसकी तुलना में, पिछले साल इसी अवधि में कंपनी की कमाई 19,407 करोड़ रुपये थी।

समाचार एजेंसी PTI के अनुसार, तिमाही-दर-तिमाही आधार पर भी प्रॉफ़िट में गिरावट दर्ज की गई; अक्टूबर-दिसंबर 2025 तिमाही में कंपनी की कमाई 18,645 करोड़ रुपये थी।

Q4 में कंपनी की कुल आय बढ़कर 3.03 लाख करोड़ रुपये हो गई, जबकि एक साल पहले यह 2.69 लाख करोड़ रुपये थी।

पूरे वित्त वर्ष की बात करें तो, कंपनी का नेट प्रॉफ़िट 80,775 करोड़ रुपये रहा, जो 2024-25 में दर्ज 69,648 करोड़ रुपये के प्रॉफ़िट से 16% अधिक है।

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