Reliance Industries Q1 Results 2026, RIL Share Price: मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के नतीजे जारी कर दिये है। वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में 20,946 करोड़ रुपये का कंसो नेट प्रॉफिट दर्ज किया, जो पिछले वर्ष की पहली तिमाही 2026 के 26,994 करोड़ रुपये के मुकाबले 22.40% कम है।

रिलायंस इंडस्ट्रीज के वित्तीय नतीजे

रिलायंस इंडस्ट्रीज ने वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में 20,946 करोड़ रुपये का कंसो नेट प्रॉफिट दर्ज किया, जो कि वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में दर्ज किए गए 26,994 करोड़ रुपये से 22.40% कम है।

पहली तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 25.41% बढ़कर 3,11,850 करोड़ रुपये हो गया, जो वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में दर्ज 2,48,660 करोड़ रुपये से अधिक है।

रिलायंस इंडस्ट्रीज का कंसो Recurring EBITDA सालाना आधार पर 10.1% बढ़कर रिकॉर्ड 54,067 करोड़ रुपये हो गया, जबकि तिमाही के दौरान आवर्ती पीएटी 6.1% बढ़कर 23,196 करोड़ रुपये हो गया।

पूंजीगत व्यय 38,682 करोड़ रुपये रहा क्योंकि रिलायंस ने अपने ओपन-टू-क्लोज्ड, नई ऊर्जा और उपभोक्ता व्यवसायों में निवेश जारी रखा।

रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर की कीमत

बीएसई की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को कंपनी का शेयर 2.59% की तेजी के साथ 1326.50 रुपये के स्तर पर बंद हुआ। इसका दिन का उच्चतर स्तर 1,329.95 रुपये और दिन का निचला स्तर 1,295.60 रुपये है।

रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर की कीमत का इतिहास

बीएसई की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक, पिछले 2 सप्ताह में इसने अपने निवेशकों को 1.28 फीसदी का रिटर्न दिया है। पिछले 6 महीने में 9.39 फीसदी की गिरावट देखने को मिली है। कंपनी का मार्केट कैप करीब 17,95,091.26 करोड़ रुपये है।

‘अस्थिर बाजारों के बावजूद वित्त वर्ष 2027 की स्थिर शुरुआत’: मुकेश अंबानी

रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मुकेश डी. अंबानी ने परिणामों पर टिप्पणी करते हुए कहा: “रिलायंस ने वित्त वर्ष 2027 की स्थिर शुरुआत की है, जिसमें सभी व्यवसायों ने मजबूत परिचालन प्रदर्शन किया है। हमारे विविध व्यावसायिक पोर्टफोलियो ने एक बार फिर उस तिमाही में अपनी मजबूती का प्रदर्शन किया है जिसमें लगातार भू-राजनीतिक तनाव और अस्थिर कमोडिटी बाजार देखने को मिले।”

रेंट एग्रीमेंट की इन 3 शर्तों पर जरूर दें ध्यान

किराए का घर लेने से पहले अधिकतर लोग घर की लोकेशन और सुविधाएं देखकर ही फैसला कर लेते हैं। लेकिन एक छोटी-सी गलती बाद में बड़ी परेशानी बन सकती है। इसलिए रेंट एग्रीमेंट पर साइन करने से पहले उसकी हर शर्त को ध्यान से पढ़ना बेहद जरूरी है। यहां पढ़ें पूरी खबर…

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