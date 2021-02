मुकेश अंबानी फिर बने एशिया के सबसे दौलतमंद शख्स, 3 महीने में चीन के अरबपति से छिन लिया खिताब

Mukesh Ambani is again Wealthiest Person in Asia: रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) एक बार फिर एशिया के सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। करीब तीन महीनों के भीतर उन्होंने फिर से ये सफलता हासिल की है।

कितनी है संपत्ति : फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनेयर के मुताबिक मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) ने चीन के झोंग शानशान को दुनिया के शीर्ष 10 अमीरों की सूची से बाहर कर दिया है। अब मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) दुनिया के 10वें अमीर शख्स बन गए हैं। मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) की संपत्ति 82 बिलियन डॉलर के करीब पहुंच चुकी है। वहीं, बात करें चीन के झोंग शानशान की तो वह अब 13वें स्थान पर हैं।

झोंग शानशान की संपत्ति 77 बिलियन डॉलर है। बीते कुछ दिनों में झोंग शानशान की संपत्ति में बड़ी गिरावट की वजह से संपत्ति में भी कमी आई है। हालांकि, ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स की रैंकिंग में अब भी चीन के झोंग शानशान एशिया के सबसे बड़े दौलतमंद अरबपति बने हुए हैं।

आपको बता दें कि बीते साल के आखिरी महीनों में मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) की संपत्ति में बड़ी गिरावट आई थी। इस गिरावट और झोंग शानशान की संपत्ति में बेतहाशा बढ़ोतरी की वजह से मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) को रैंकिंग भी गंवानी पड़ी थी। ब्लूमबर्ग बिलिनियर्स इंडेक्स के मुताबिक, साल 2020 में शानशान की संपत्ति में सात अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई है।

शानशान कौन हैं: चीन के अरबपति शानशान बोतल बंद पानी का कारोबार करते हैं। पहले उन्होंने एक निर्माण कंपनी में वर्कर की तरह काम किया। इसके बाद 1996 में Nongfu की स्‍थापना की थी। ये चीन में बोतल बंद पानी मार्केट में लीडिंग कंपनी है। यह कंपनी इसी साल हॉन्गकॉन्ग में पब्लिक लिस्ट हुई है। इसके बाद से शेयर में जबरदस्त इजाफा हुआ है।