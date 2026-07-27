Polymer Notes: केंद्र सरकार ने भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के 10 और 20 रुपये के पॉलिमर नोटों को ट्रायल के तौर पर जारी करने की मंजूरी दे दी है, लेकिन यह स्पष्ट किया है कि मौजूदा कागजी नोटों को प्लास्टिक नोटों से बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इस संबंध में सरकार की तरफ से लोकसभा में जवाब भी दिया है।

दरअसल, सोमवार को लोकसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि आरबीआई ने अपने केंद्रीय बोर्ड की सिफारिश पर 10 और 20 रुपये के एक-एक अरब पॉलिमर नोटों को प्रायोगिक परीक्षण के लिए जारी करने का प्रस्ताव दिया था, जिसके बाद परीक्षण के सफल समापन के बाद नियमित रूप से इनका प्रचलन शुरू हो जाएगा। सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

कागजी नोटों के मुकाबले ज्यादा बेहतर

वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने कहा है कि आरबीआई ने सरकार को सूचित किया है कि अंतरराष्ट्रीय अध्ययनों से पता चलता है कि पॉलिमर नोटों की लाइफ कागजी नोटों की तुलना में काफी लंबा होता है, जिससे वे अधिक टिकाऊ होते हैं। डिजिटल भुगतान पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर चिंताओं के जवाब में उन्होंने कहा कि पॉलिमर नोटों की शुरुआत अभी प्रारंभिक चरण में है और डिजिटल लेनदेन पर इसके प्रभाव का आकलन इनके नियमित रूप से जारी होने के बाद ही किया जा सकता है।

बदलने का प्लान नहीं

पंकज चौधरी ने आगे कहा है कि नोट और डिजिटल भुगतान प्रणाली जनता के लिए उपलब्ध भुगतान के पूरक साधन हैं। केंद्र सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि पॉलिमर नोट मौजूदा कागज आधारित नोटों के साथ जारी किए जाएंगे और कागजी मुद्रा को पूरी तरह से पॉलिमर आधारित नोटों से बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

गौरतलब है कि पहले ही मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया था कि भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड जो कि मुद्रा मुद्रण शाखा है, उसने पॉलिमर नोटों की छपाई के लिए अंतर्निहित सुरक्षा सुविधाओं वाली पॉलिमर सब्सट्रेट शीट की आपूर्ति हेतु निर्माताओं से वैश्विक स्तर पर रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की है। निविदा में अपारदर्शी पॉलिमर सब्सट्रेट शीट के निर्माण में सक्षम आपूर्तिकर्ताओं की तलाश है।

बैंक ऑफ बड़ौदा ने सोमवार, 27 जुलाई को एक साइबर सुरक्षा घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि हमलावरों ने उसके सिस्टम में सेंध लगाकर कुछ डेटा तक अनधिकृत पहुंच (Unauthorized Access) हासिल कर ली। बैंक के अनुसार, यह घटना एक कर्मचारी के ईमेल अकाउंट के हैक होने से जुड़ी है। पढ़िए पूरी खबर…