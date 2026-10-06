RBI Repo Rate: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी (MPC) की तीन दिन की बैठक सोमवार को शुरू हुई। अधिकतर अर्थशास्त्री अनुमान लगा रहे हैं कि बुधवार को पॉलिसी रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट (bps) की बढ़ोतरी करके इसे 5.5% करने का ऐलान किया जाएगा, लेकिन ऐसी भी चर्चा है कि इससे ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है।

एक सीनियर अर्थशास्त्री ने नाम न बताने की शर्त पर जनसत्ता के सहयोगी द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “इस बात पर कोई बहस नहीं है कि बुधवार को ब्याज दरें बढ़ाई जाएंगी। लेकिन यह देखते हुए कि एमपीसी अब हालात के हिसाब से थोड़ी देर से कदम उठा रही है, हो सकता है कि बढ़ोतरी 50 बीसीएस की हो।”

हालांकि छह सदस्यों वाली एमपीसी ने 5 अगस्त को सर्वसम्मति से रेपो रेट को 5.25% पर ही बनाए रखा था और इसके साथ ही सकारात्मक टिप्पणी भी की थी, लेकिन दो हफ्ते बाद जारी बैठक के मिनट्स (कार्यवृत्त) में कुछ अलग बात सामने आई।

उदाहरण के लिए, गवर्नर संजय मल्होत्रा ​​ने कहा कि हालांकि 2025-26 में हेडलाइन रिटेल महंगाई औसतन सिर्फ़ 2% थी (जब रेपो रेट को घटाकर 5.25% कर दिया गया था) लेकिन अब इसके सामान्य होने के संकेत मिल रहे हैं। इससे “पॉलिसी रेट में बदलाव की जरूरत का संकेत मिल सकता है।”

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इस बीच, डिप्टी गवर्नर पूनम गुप्ता ने कहा कि “साल के दौरान दरें बढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है”।

भारतीय स्टेट बैंक के ग्रुप चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र सौम्या कांति घोष के अनुसार, आरबीआई “कम से कम 25 बीपीएस तक दरें बढ़ा सकता है”।

एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज़ की माधवी अरोड़ा और हर्षल पटेल ने कहा कि “पॉलिसी में पिछड़ी हुई स्थिति को ठीक करने के लिए 50 बीपीएस की बढ़ोतरी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता”।

आरबीआई ने पिछली बार फरवरी 2023 में रेपो रेट बढ़ाई थी। ऐसे में, बुधवार को होने वाली कोई भी बढ़ोतरी साढ़े तीन साल से ज्यादा समय में पहली बार होगी।

ताजा आंकड़ों के अनुसार, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) पर आधारित हेडलाइन महंगाई दर अगस्त में बढ़कर 4.82% हो गई। हालांकि यह आरबीआई की तय 2-6% की रेंज में ही है, लेकिन यह लगातार तीसरा महीना है जब यह 4% के मीडियम-टर्म टारगेट से ऊपर रहा है।

आरबीआई के हालिया अनुमानों से यह भी पता चलता है कि 2026 की आखिरी तिमाही में महंगाई औसतन 5.9% तक बढ़ सकती है, और फिर 2027 की पहली दो तिमाहियों में घटकर 5.5% और 5.3% हो सकती है।

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क्या ब्याज दरें बढ़ाने का लंबा दौर चलेगा?

बाजार को पूरी उम्मीद है कि बुधवार को रेपो रेट में सिर्फ 25 बेसिस पॉइंट्स (bps) की बढ़ोतरी होगी। हालांकि, कई लोगों ने न सिर्फ ब्याज दरें बढ़ाने के अपने अनुमान को दिसंबर से अक्टूबर के लिए आगे बढ़ा दिया है, बल्कि उन्हें यह भी लगता है कि आरबीआई ब्याज दरों में काफी ज्यादा बढ़ोतरी कर सकता है।

मॉर्गन स्टेनली के अर्थशास्त्री उपासना चाचरा का मानना ​​है कि आरबीआई बुधवार से 25-25 बीपीसी की चार लगातार बढ़ोतरी (कुल 100 bps) का सिलसिला शुरू कर सकता है, जिससे अप्रैल में रेपो रेट 6.25% तक पहुंच जाएगा।

मॉर्गन स्टेनली ने पिछले हफ्ते एक रिपोर्ट में कहा, “हम ब्याज दरें बढ़ाने के इस दौर को अचानक सख्ती करने के बजाय मुख्य रूप से पॉलिसी को सामान्य करने के तौर पर देखते हैं।”

‘नॉर्मलाइज़ेशन’ शब्द को कई लोगों ने माना है; कुछ का तो यह भी कहना है कि ब्याज दरों में शुरुआती 50 बीपीएस की बढ़ोतरी से मॉनेटरी हालात बस कुछ हद तक सामान्य होंगे।

पिछली बार रेपो रेट 5.25% या उससे कम 2022 के मध्य में था, जब आरबीआई कोरोना महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए उठाए गए असाधारण कदमों को वापस लेने की प्रक्रिया में था।

बार्कलेज के राहुल बजोरिया और स्मृति मेहरा ने न सिर्फ़ 25 बीपीएस की बढ़ोतरी के अपने अनुमान को दिसंबर से इसी हफ़्ते के लिए आगे बढ़ा दिया है, बल्कि कुल सख्ती के अपने अनुमान को भी 50 बीपीएस से बढ़ाकर 100 बीपीएस कर दिया है।

उनके अनुसार, जोखिम का संतुलन अब ‘अकोमोडेशन’ (नरम रुख) से हटकर ‘टाइटिनिंग’ (सख्ती) की ओर बढ़ रहा है।

बढ़ते जोखिम

हालांकि सीपीआई महंगाई दर तय 2-6% की सीमा के भीतर है, लेकिन ऐसे संकेत हैं कि कीमतों का दबाव बढ़ रहा है: सीपीआई बास्केट में शामिल 358 आइटम में से 314 की कीमतें जुलाई के मुकाबले अगस्त में बढ़ीं। यह संख्या जुलाई में 310 और फरवरी में 236 थी।

महंगाई कई वजहों से बढ़ रही है: पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण ऊर्जा की ऊंची कीमतें, औसत से कम मॉनसून के कारण खाने-पीने की चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी, ‘चिपफ्लेशन’ (चिप की कमी से महंगाई) के कारण कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का महंगा होना, और अप्रैल 2027 तक कम बेस का असर। उम्मीद से बेहतर ग्रोथ के साथ, मांग भी महंगाई को बढ़ावा दे सकती है।

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नवरात्रि और दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने देश के लाखों मजदूरों को बड़ा तोहफा दिया है। खेती, निर्माण समेत अलग-अलग सेक्टर में काम करने वाले श्रमिकों के वेरिएबल महंगाई भत्ते (VDA) में बढ़ोतरी की गई है। इससे उनकी न्यूनतम मजदूरी में भी इजाफा होगा। यहां पढ़ें पूरी खबर…