भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने के बाद उसे मान्यता प्राप्त शेड्यूल्ड बैंकों की लिस्ट से आधिकारिक तौर पर हटा दिया है। आरबीआई ने इस साल अप्रैल में नियमों का पालन न करने के कारण पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (PPBL) का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया था।

आरबीआई ने कहा था कि बैंक का कामकाज इस तरह से चलाया जा रहा था जो उसके जमाकर्ताओं के हितों के लिए नुकसानदेह था। बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने PPBL को बंद करने का आदेश दिया।

समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक, केंद्रीय बैंक ने बुधवार को एक बयान में कहा, “पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, 1934 की दूसरी अनुसूची (Second Schedule) से हटा दिया गया है…”

इस बारे में एक नोटिफिकेशन 31 जुलाई को जारी किया गया था और सितंबर में भारत के राजपत्र (Gazette of India) में प्रकाशित किया गया था।

आरबीआई एक्ट की दूसरी अनुसूची उन मान्यता प्राप्त बैंकों की आधिकारिक लिस्ट है जो केंद्रीय बैंक के वित्तीय मानकों को पूरा करते हैं और जिन्हें खास ऑपरेशनल सुविधाएं मिलती हैं। ‘शेड्यूल्ड बैंक’ का मतलब है दूसरी अनुसूची में शामिल बैंक।

विजय शेखर शर्मा की प्रमोट की गई फिनटेक कंपनी Paytm की सहयोगी कंपनी PPBL पहले भी कई बार रेगुलेटरी जांच के दायरे में आ चुकी है। मार्च 2022 में भी केंद्रीय बैंक ने उसे नए कस्टमर जोड़ने से रोक दिया था।

लाइसेंस रद्द करते समय, आरबीआई ने कहा था कि बैंक का कामकाज इस तरह से चलाया जा रहा था जो उसके अपने हितों और जमाकर्ताओं के हितों के लिए नुकसानदेह था।

इससे पहले, बैंक में “महत्वपूर्ण सुपरवाइजरी चिंताएं” देखे जाने के बाद PPBL को 11 मार्च, 2022 से नए कस्टमर जोड़ने से रोकने का निर्देश दिया गया था।

बैंक को अपने IT सिस्टम का व्यापक ऑडिट करने के लिए एक IT ऑडिट फर्म नियुक्त करने का भी निर्देश दिया गया था। इसके बाद, 31 जनवरी, 2024 और 16 फरवरी, 2024 को बैंक पर कुछ बिजनेस प्रतिबंध भी लगाए गए, जिनमें मौजूदा कस्टमर अकाउंट, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स और वॉलेट में और जमा/क्रेडिट/टॉप-अप की अनुमति न देना शामिल था।

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