टाटा ग्रुप को केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) से बड़ा झटका लगा है। RBI ने टाटा ग्रुप की मुख्य होल्डिंग कंपनी टाटा संस लिमिटेड की उस अर्जी को नामंजूर कर दिया जिसमें टाटा ने उसे अन रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट कंपनी के तौर पर बने रहने की मांग की थी।

इसे नामंजूर करने के बाद आरबीआई ने टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी को निर्देश दिया है कि वह सभी गाइडलाइंस और निर्देशों का पूरी तरह पालन करने के लिए जरूरी कदम उठाए। इसका मतलब है कि टाटा संस को इनिशियल पब्लिक ऑफिरिंग (IPO) के जरिए पब्लिक होना होगा और अपने शेयरों को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराना होगा।

नोएल टाटा भी चाहते थे अन-लिस्टेड कंपनी बनी रहे

इससे पहले टाटा संस ने आरबीआई से अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट स्वेच्छा से सरेंडर करने और खुद को अन-रजिस्टर्ड कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (CIC) के तौर पर बने रहने की मांग की थी। टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन और टाटा संस के डायरेक्टर नोएल टाटा भी इस बात पर जोर दे रहे थे कि कंपनी एक प्राइवेट और अन-लिस्टेड कंपनी बनी रहे।

आरबीआई ने पत्र में क्या लिखा?

आरबीआई ने टाटा संस के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को लिखे एक पत्र में कहा, इस मैटर को 28 मार्च 2024 को भेजे गए आवेदन पत्र का संदर्भ लें, जिसमें कहा गया था कि टाटा संस प्राइवेट लिमिटेड (TSPL) एक अनरजिस्टर्ड कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (CIC) के तौर पर कैटेगरी में शामिल होने के लिए तय मानदंडों को पूरा करेगी, और इस विषय पर आपके बाद के कई पत्रों का भी संदर्भ लें।”

RBI ने कहा, “आपकी बातों पर विचार करने और सभी संबंधित पहलुओं की जांच करने के बाद हम आपको सूचित करते हैं कि अनरजिस्टर्ड CIC के तौर पर वर्गीकृत होने के लिए CoR (रजिस्ट्रेशन का प्रमाण-पत्र) को स्वेच्छा से सरेंडर करने के आपके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।”

केंद्रीय बैंक ने आगे कहा, “इसलिए, हम आपको सलाह देते हैं कि RBI की ओर से NBFC-अपर लेयर (UL) के लिए जारी सभी गाइडलाइंस/निर्देशों का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित करने के लिए तुरंत जरूरी कदम उठाएं।”

टाटा पर पड़ेगा बड़ा असर

आरबीआई के इस निर्देश का टाटा संस पर बड़ा असर पड़ सकता है, क्योंकि यह टाटा ग्रुप की मुख्य इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी है और इसे NBFC-अपर लेयर (NBFC-UL) के तौर पर क्लासिफाई किया गया है। आरबीआई के पूरी तरह से नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश का मतलब है कि टाटा संस को अपने रेगुलेटरी कंप्लायंस फ्रेमवर्क में किसी भी कमी को दूर करना होगा और अपने कामकाज, गवर्नेंस और फाइनेंशियल तौर-तरीकों को अपर-लेयर NBFCs पर लागू होने वाली सख्त जरूरतों के हिसाब से ढालना होगा।

टाटा संस के लिए, इस निर्देश का मतलब उसकी बैलेंस शीट, इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर, रिस्क-मैनेजमेंट सिस्टम, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और दूसरी रेगुलेटरी प्रक्रियाओं की अधिक बारीकी से जांच हो सकती है। NBFC-UL होने के नाते, कंपनी को लोअर-लेयर NBFCs की तुलना में अधिक सख्त रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का पालन करना होगा।

ऐसे में, नियमों का पालन करने की किसी भी जरूरत के कारण अधिक निगरानी, ​​अंदरूनी प्रक्रियाओं में बदलाव और बोर्ड-लेवल पर मॉनिटरिंग और जानकारी देने पर अधिक जोर देना पड़ सकता है। इसके लिए होल्डिंग कंपनी को ग्रुप-लेवल के कुछ तौर-तरीकों का फिर से आकलन करना पड़ सकता है, ताकि यह पक्का किया जा सके कि उसकी गतिविधियाँ NBFC के तौर पर उससे जुड़ी रेगुलेटरी उम्मीदों के मुताबिक हों।

टाटा संस दूर करे कंमियां

RBI के संदेश से यह भी पता चलता है कि रेगुलेटर चाहता है कि टाटा संस नियमों के पालन में पाई गई कमियों को जल्द से जल्द दूर करे, न कि इस मामले को लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया के तौर पर देखे। इसलिए, टाटा संस के लिए तुरंत जरूरी काम यह होगा कि वह समय पर नियमों का पालन और लिस्टिंग करे, जहाँ जरूरत हो वहाँ कंट्रोल मजबूत करे और यह पक्का करे कि उसका गवर्नेंस और फाइनेंशियल ढांचा ‘अपर-लेयर NBFC’ के लिए RBI की उम्मीदों के मुताबिक हो।

टाटा संस की लिस्टिंग से शापूरजी पलोनजी ग्रुप को अपनी 18.3 प्रतिशत हिस्सेदारी से पैसे जुटाने और अपने विस्तार की योजनाओं के लिए फंड इकट्ठा करने में मदद मिलेगी।

RBI ने पहले टाटा संस को ‘अपर लेयर नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनी’ (NBFC-UL) की लिस्ट में रखा था। हालाँकि, RBI ने कहा कि टाटा संस की डी-रजिस्ट्रेशन की अर्जी की जाँच चल रही है।

क्या होती है कैटेगराइज कंपनी?

एक बार जब किसी NBFC को NBFC-UL के तौर पर वर्गीकृत (कैटेगराइज) कर दिया जाता है, तो उस पर कड़े रेगुलेटरी नियम लागू होंगे। यह नियम कम से कम पांच साल तक लागू रहेंगे, भले ही बाद के सालों में वह (तय) मानदंडों को पूरा न करे। दूसरे शब्दों में, वह कड़े रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से तभी बाहर निकल पाएगी जब वह लगातार पांच साल तक वर्गीकरण के मानदंडों को पूरा न करे।

मुद्दे पर बंटे हैं ट्रस्टी

टाटा संस में 66 प्रतिशत हिस्सेदारी रखने वाले टाटा ट्रस्ट्स के ट्रस्टी, टाटा संस की लिस्टिंग के मुद्दे पर बंटे हुए हैं। जहां टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा और टाटा संस के कुछ पूर्व डायरेक्टर टाटा संस की लिस्टिंग के खिलाफ हैं, वहीं टाटा ट्रस्ट्स के दो ट्रस्टी वेणु श्रीनिवासन और विजय सिंह ने टाटा संस की लिस्टिंग के पक्ष में तर्क दिया है। पल्लोनजी मिस्त्री ग्रुप, जिसकी टाटा संस में 18.3 प्रतिशत हिस्सेदारी है, टाटा संस की लिस्टिंग के पक्ष में है।

टाटा ट्रस्ट्स के एक ट्रस्टी के अनुसार, पहले के समय में चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़रिए कंट्रोल रखना एक व्यावहारिक तरीका था, लेकिन अब टाटा संस को स्थिरता और एक मजबूत रेगुलेटरी सिस्टम की जरूरत है। उन्होंने कहा, “हाल के समय में टाटा ट्रस्ट्स में काफी उठा-पटक और अस्थिरता रही है और बेहतर भविष्य की कोई गारंटी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि लिस्टिंग से ट्रस्ट्स पर कोई खास असर पड़ेगा; वे अपनी बड़ी हिस्सेदारी, बोर्ड में सीटें वगैरह बनाए रखेंगे और उनका प्रमोटर का दर्जा भी नहीं जाएगा।”

टाटा ट्रस्ट्स के एक और ट्रस्टी ने कहा, “पब्लिक लिस्टिंग से न सिर्फ माइनॉरिटी शेयरहोल्डर्स के लिए वैल्यू अनलॉक होगी, बल्कि टाटा संस को ग्रोथ बनाए रखने के लिए जरूरी कैपिटल भी मिलेगा।”

टाटा संस की लिस्टिंग का मामला कुछ समय से विचार और चर्चा के दायरे में है, क्योंकि रिजर्व बैंक के नियमों के तहत टाटा संस का स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होना जरूरी है; इसे एक ‘अपर लेयर नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनी’ माना जाता है।

RBI ने NBFC-UL तय करने के पुराने तरीके को बदलकर एक आसान नियम लागू किया है, जिसके तहत सिर्फ 1 लाख करोड़ रुपये या उससे अधिक की संपत्ति वाली NBFCs को ही NBFC-UL माना जाएगा। हालांकि 2024 में अपना कर्ज चुकाने के बाद से टाटा संस की पब्लिक फंड तक कोई सीधी पहुँच नहीं रही है, फिर भी RBI के अनुसार यह अप्रत्यक्ष रूप से पब्लिक फंड का लाभार्थी बना हुआ है, क्योंकि टाटा स्टील, टाटा केमिकल्स और टाटा पावर जैसी लिस्टेड टाटा कंपनियों की इसमें इक्विटी हिस्सेदारी है।

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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) इस समय एक अजीब मॉनेटरी-पॉलिसी सिरदर्द का सामना कर रहा है। बैंकिंग सिस्टम में बहुत ज्यादा पैसा या लिक्विडिटी है, बैंकिंग सिस्टम की लिक्विडिटी 3 सितंबर को लगभग 10.3 लाख करोड़ रुपये के चार साल के सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंच गई, जो मई 2022 के बाद इसका सबसे ऊंचा लेवल है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें