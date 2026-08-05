भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) देश में करेंसी नोटों से जुड़ा एक बड़ा बदलाव करने जा रहा है। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बुधवार को पॉलिमर (प्लास्टिक) के नोटों को लेकर बड़ा अपडेट दिया। उनके बयान के बाद साफ हो गया है कि भारत में जल्द ही प्लास्टिक के नोटों का दौर शुरू हो सकता है।

ऐसे में लोगों के मन में कई सवाल हैं कि पॉलिमर नोट क्या होते हैं, ये मौजूदा कागजी नोटों से कितने अलग होंगे। आइए जानते हैं इससे जुड़ी हर जरूरी बातें…

क्या है पॉलिमर नोट?

पॉलिमर नोट एक खास तरह के सिंथेटिक प्लास्टिक से बनाए जाते हैं। ये सामान्य कागजी नोटों की तुलना में ज्यादा मजबूत और टिकाऊ होते हैं। ये जल्दी फटते नहीं हैं और इन पर पानी, नमी व गंदगी का असर भी कम होता है, जिससे इनकी उम्र अधिक होती है।

गवर्नर ने बताया कब आएंगे प्लास्टिक के नोट?

समाचार एजेंसी पीटीआई-भाषा के मुताबिक, मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा के बाद आरबीआई गवर्नर ने संवाददाताओं से कहा कि कुछ देशों में पॉलिमर नोट का 30 वर्षों से अधिक समय तक चलने का रिकॉर्ड हैं। ये नोट खासतौर पर कम मूल्य वर्ग के नोटों के लिए उपयोगी होंगे, क्योंकि इनका उपयोग और चलन अधिक होता है।

उन्होंने कहा, ”अगर सभी योजनाएं तय कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ती हैं तो हमारा लक्ष्य है कि ये नोट अगले वित्त वर्ष की शुरुआत में चलन में आ जाएं।”

दुनिया के कई देशों में इस्तेमाल हो रहे हैं प्लास्टिक के नोट

आज के समय में दुनिया के 60 से अधिक देशों में पहले से ही पॉलीमर नोट इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इनमें ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, ब्रिटेन, कनाडा, मलेशिया, थाईलैंड और न्यूजीलैंड जैसे देश शामिल हैं।

पॉलिमर नोट के फायदे

– ज्यादा टिकाऊ: पॉलिमर नोट कागज के नोटों की तुलना में ज्यादा समय तक चलते हैं। इससे नोट जल्दी खराब नहीं होते।

– नकली नोट बनाना काफी मुश्किल: रिपोर्ट के मुताबिक, पॉलीमर नोटों की नकल करना कागजी नोटों की तुलना में ज्यादा कठिन होता है।

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि सरकार भारत से प्रबंधित होने वाले ऑफशोर फंडों के लिए आयकर अधिनियम के तहत कर छूट की शर्तों को आसान बनाने का प्रस्ताव लाई है। सरकार का कहना है कि इससे फंड मैनेजमेंट गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और निवेशकों को कर व्यवस्था में अधिक स्पष्टता मिलेगी। इसका मतलब है कि भारत से प्रबंधित किए जाने वाले ऑफशोर फंडों के लिए आयकर अधिनियम के तहत मिलने वाली कर छूट की शर्तों में महत्वपूर्ण ढील देने का प्रस्ताव किया है। यहां पढ़ें पूरी खबर…