अलर्ट: 23 मई को बंद रहेगी बैंक ट्रांजैक्शन की ये सर्विस, RBI ने बताई वजह

अगर डिजिटल तरीके से ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपके लिए एक जरूरी खबर है। दरअसल, रिजर्व बैंक ने बताया है कि NEFT यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सर्विस 23 मई को कुछ देर के लिए बंद रहेगी। आपको बता दें कि NEFT के जरिए एक अकाउंट से दूसरे में पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं।

क्या कहा रिजर्व बैंक ने: RBI ने ट्वीट कर बताया है 22 मई को बैंकों में कामकाज खत्म होने के बाद टेक्निकल अपग्रेडेशन होगा। इस वजह से NEFT की सुविधा 23 मई को 00:01 से लेकर 14:00 बजे (रात 12 बजे से लेकर सुबह 2 बजे तक) तक काम नहीं करेगा। हालांकि, इस दौरान RTGS सर्विस पूरी तरह से काम करती रहेगी। मतलब ये कि अगर इस समयावधि में NEFT के जरिए पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं तो ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगा।

NEFT service will not be available from 00:01 hrs to 14:00 hrs on May 23, to enhance the performance and

resilience: Reserve Bank of India (RBI) pic.twitter.com/545C5TCWK2

