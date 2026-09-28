RBI MPC Meeting: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी (MPC) की बैठक 5 से 7 अक्टूबर तक होगी। तीन दिन की इस बैठक के बाद RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा पॉलिसी से जुड़े अहम फैसलों का ऐलान करेंगे।

इस बार MPC के फैसले पर बाजार की नजर रहेगी, क्योंकि महंगाई में बढ़ोतरी के साथ कच्चे तेल की कीमतें भी ऊंचे स्तर पर हैं। अक्टूबर की बैठक वित्त वर्ष 2026-27 (FY27) की चौथी द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा है।

अक्टूबर की बैठक से पहले बढ़ी महंगाई

भारत में रिटेल महंगाई जुलाई के 4.45% से बढ़कर अगस्त में 4.82% हो गई। खाने-पीने की चीजों की महंगाई भी बढ़ी, जिससे MPC बैठक से पहले महंगाई के ट्रेंड को लेकर चिंताएं बढ़ गईं।

इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, अगस्त में महंगाई का आंकड़ा कम से कम आठ महीनों में सबसे ज्यादा था। इस महीने चीनी और प्याज समेत कई खाने-पीने की चीजों की कीमतों में तेज बढ़ोतरी हुई।

नोमुरा को ब्याज दरों में बढ़ोतरी की उम्मीद

ब्रोकरेज फर्म नोमुरा को उम्मीद है कि अक्टूबर और दिसंबर में 25-25 bps की बढ़ोतरी होगी और टर्मिनल रेट 5.75% तक पहुंच जाएगा। नोमुरा का अनुमान है कि FY27 में CPI महंगाई 5.2% रहेगी और FY28 में यह घटकर 4.0% के मिडपॉइंट टारगेट पर आ जाएगी।

नोमुरा का यह भी मानना ​​है कि “RBI की मॉनेटरी पॉलिसी एक अहम मोड़ पर है।”

RBI MPC की अगस्त बैठक

आरबीआई एमपीसी की बैठक हर दो महीने में होती है। पिछली बैठक में MPC ने सर्वसम्मति से पॉलिसी रेपो रेट को 5.25% पर ही बनाए रखा और अपने न्यूट्रल रुख को भी बरकरार रखा था।

स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) की दर 5% पर बरकरार रखी गई, जबकि सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) और बैंक दर 5.5% पर बनी रहीं।

आरबीआई ने वित्त वर्ष 2027 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान 6.7% लगाया था। दूसरी तिमाही में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर उम्मीद से कहीं अधिक 7.8% रही।

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