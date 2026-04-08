RBI Monetary Policy Committee Meeting 2026: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बुधवार को मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक के बाद रेपो दर का ऐलान कर दिया है। केंद्रीय बैंक ने नीतिगत दर को 5.25 प्रतिशत पर यथावत रखने का फैसला किया और अपने रुख को ‘तटस्थ’ बनाए रखा, जिससे संकेत मिलता है कि फिलहाल ब्याज दरों में तुरंत बदलाव की संभावना कम है।

फरवरी 2025 से अब तक 125 बेसिस पॉइंट की कटौती

आरबीआई फरवरी 2025 से अब तक नीतिगत रेपो दर में कुल 125 बेसिस पॉइंट की कटौती कर चुका है। रेपो दर में यह कमी अलग-अलग मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठकों में चरणबद्ध तरीके से की गई।

क्या है रेपो रेट?

रेपो रेट (Repo Rate) वह ब्याज दर होती है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) जरूरत पड़ने पर बैंकों को अल्पकाल के लिए लोन देता है। अगर हम इसे आसान भाषा में समझें तो जब किसी बैंक को पैसों की कमी होती है, तो वह RBI से उधार लेता है। केंद्रीय बैंक जिस ब्याज दर पर यह पैसा देता है, उसी को रेपो रेट कहा जाता है।

आम लोगों पर कैसे पड़ता है इसका असर?

अगर रेपो रेट बढ़ता है तो फिर बैंकों के लिए पैसा महंगा होगा। जिससे होम लोन, कार लोन आदि महंगे हो सकते हैं। वही, रेपो रेट घटेगा तो बैंकों के लिए पैसा सस्ता होगा। जिससे लोन सस्ते हो सकते हैं।

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