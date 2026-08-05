RBI MPC Meeting 2026 : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की तीन दिवसीय बैठक के बाद गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बुधवार, 5 अगस्त 2026 को मौद्रिक नीति समीक्षा के फैसलों की घोषणा की।
आरबीआई ने इस बार भी नीतिगत रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया और इसे 5.25% पर बरकरार रखा। साथ ही, केंद्रीय बैंक ने अपने मौद्रिक नीति रुख को भी ‘तटस्थ’ (Neutral) बनाए रखने का फैसला किया।
आरबीआई ने जीडीपी अनुमान बढ़ाया
आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) वृद्धि के अनुमान को 6.6 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.7 प्रतिशत कर दिया है। वहीं महंगाई के अनुमान को 5.1 प्रतिशत से घटाकर 5.0 प्रतिशत कर दिया है।
मुख्य बातें:
– पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष प्रमुख व्यापारिक मार्गों को बाधित कर वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती बना हुआ है।
– देश की आर्थिक वृद्धि दर को मजबूत मांग से समर्थन मिल रहा है।
– भारत अभी भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है।
– आने वाले कुछ महीनों में महंगाई बढ़ सकती है। इसके बाद तीसरी तिमाही में सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचकर धीरे-धीरे कम होने की उम्मीद है।
– खाद्य और ईंधन कीमतों से महंगाई बढ़ी लेकिन इसका दबाव व्यापक नहीं।
– चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन उम्मीद से बेहतर रहा।
क्या है रेपो रेट?
रेपो रेट वह ब्याज दर होती है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) जरूरत पड़ने पर बैंकों को अल्पकाल के लिए लोन देता है। आसान भाषा में समझें तो जब किसी बैंक को पैसों की कमी होती है, तो वह आरबीआई से पैसे उधार लेता है। आरबीआई जिस ब्याज दर पर यह पैसा बैंको को देता है, उसी को रेपो रेट कहा जाता है।
रेपो रेट में बदलाव का आम लोगों पर क्या असर पड़ता है?
रेपो रेट बढ़ने पर बैंकों के लिए आरबीआई से कर्ज लेना महंगा हो जाता है। ऐसे में होम लोन, कार लोन और अन्य कर्ज की ब्याज दरें बढ़ सकती हैं, जिससे EMI महंगी हो सकती है।
रेपो रेट घटने पर बैंकों के लिए कर्ज लेना सस्ता हो जाता है। इससे होम लोन, कार लोन और अन्य लोन की ब्याज दरें कम हो
सकती हैं, जिससे EMI घट सकती है।
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