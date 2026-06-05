RBI MPC Meeting 2026: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की तीन दिवसीय बैठक के बाद गवर्नर संजय मल्होत्रा ने शुक्रवार सुबह नीतिगत ब्याज दरों पर फैसला सुनाया।

मौद्रिक नीति समीक्षा में आरबीआई ने रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया और इसे 5.25 प्रतिशत पर स्थिर रखने का निर्णय लिया और अपने रुख को ‘तटस्थ’ बनाए रखा है।

मुख्य बातें:

– आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत बाहरी झटकों का न्यूनतम प्रभाव के साथ सामना करने की स्थिति में है।

– उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आधारित मंहगाई फिलहाल लक्ष्य से नीचे है, लेकिन इसके ऊपर जाने का जोखिम बना हुआ है।

– मौद्रिक नीति समिति (MPC) आगे के फैसलों में आंकड़ों, आपूर्ति पक्ष के दबावों और अन्य आर्थिक घटनाक्रमों पर नजर रखेगी।

– भारत की घरेलू आर्थिक गतिविधियां काफी हद तक स्थिर बनी हुई हैं।

– भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए आर्थिक वृद्धि दर (GDP Growth) का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है।

– कमजोर वैश्विक मांग और बढ़ी हुई लॉजिस्टिक लागतें भारत के वस्तु निर्यात के लिए प्रमुख चुनौतियां बनी हुई हैं।

रेपो रेट क्या है?

रेपो रेट वह ब्याज दर होती है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) जरूरत पड़ने पर बैंकों को अल्पकाल के लिए लोन देता है। हम इसे अगर आसान भाषा में समझें तो जब किसी बैंक को पैसों की कमी होती है, तो वह आरबीआई से पैसे उधार लेता है। आरबीआई जिस ब्याज दर पर यह पैसा बैंको को देता है, उसी को रेपो रेट कहा जाता है।

आम लोगों पर रेपो रेट में बदलाव का असर कैसे पड़ता है?

अगर रेपो रेट बढ़ता है तो फिर बैंकों के लिए पैसा महंगा होगा। जिससे होम लोन, कार लोन आदि महंगे हो सकते हैं। वही, अगर रेपो रेट घटेगा तो बैंकों के लिए पैसा सस्ता होगा। जिससे लोन सस्ते हो सकते हैं।

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आरबीआई द्वारा 12 अरब डॉलर (करीब 1.14 लाख करोड़ रुपये) का सोना बेचने के दावे पर सरकार ने सफाई दी है। हाल ही में ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट में अर्थशास्त्री अभिषेक गुप्ता के हवाले से यह दावा किया गया था कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 22 मई को समाप्त हुए दो सप्ताह के दौरान अपने सोने के भंडार का एक हिस्सा बेचा।

हालांकि, सरकार ने इस दावे को पूरी तरह गलत बताते हुए कहा है कि आरबीआई की ओर से ऐसी कोई बिक्री नहीं की गई और रिपोर्ट में प्रकाशित जानकारी गलत है। यहां पढ़ें पूरी खबर…