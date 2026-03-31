शेयरों में कारोबार करने वालों को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की तरफ से बड़ी राहत दी गई है। कैपिटल मार्केट में बैंकों के निवेश को लेकर आरबीआई के नए और सख्त नियम अब 1 जुलाई से लागू होंगे। पहले इन्हें 1 अप्रैल से लागू किया जाना था।

आरबीआई ने पूंजी बाज़ार एक्सपोजर संबंधी संशोधन निदेशों के कार्यान्वयन को 1 जुलाई 2026 तक स्थगित कर दिया

RBI defers implementation of the Amendment Directions on Capital Market Exposures to July 1, 2026 https://t.co/N068nWXlX7 — ReserveBankOfIndia (@RBI) March 30, 2026

क्या है इसका मतलब?

– बैंकों को फिलहाल 100% नकद भुगतान पर जोर देने की जरूरत नहीं है।

– ब्रोकर 50% मार्जिन के साथ बैंक गारंटी का इस्तेमाल जारी रख सकते हैं।

– अगले तीन महीनों के लिए बाजार की तरलता सुरक्षित रहेगी।

राहत क्यों है महत्वपूर्ण?

– यदि बैंक 100% नकद समर्थन की ओर अग्रसर होते:

– ब्रोकरों को कम फंडिंग मिलेगी।

– ट्रेडिंग वॉल्यूम में गिरावट आ सकती है

– शेयरों की खरीद- बिक्री महंगी हो जाएगी।

यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि RBI ईरान युध्द के कारण पहले से ही अस्थिर बाजारों में और अधिक व्यवधान नहीं डालना चाहता था।

क्या रोकने की कोशिश कर रहा है आरबीआई?

केंद्रीय बैंक ने पाया कि कुछ ब्रोकर व्यापारिक जरूरतों के लिए लिए गए अल्पकालिक बैंक लोन का इस्तेमाल ट्रेडिंग करने के लिए कर रहे थे। नए नियम (1 जुलाई से प्रभावी) इसे रोकने का प्रयास करेंगे। इसलिए, यह राहत अस्थायी है। मुख्य नियम अभी आना बाकी है। यहां अन्य महत्वपूर्ण बदलाव दिए गए हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए:-

बैंक दलालों को ऋण दे सकते हैं यदि ऋण पूरी तरह से नकदी या नकदी के समान सुरक्षा द्वारा समर्थित हो।

अब मार्केट मेकर्स उन्हीं शेयरों के बदले फंडिंग प्राप्त कर सकते हैं जिनमें वे लेन-देन करते हैं।

क्या होंगे 1 जुलाई से बदलाव:

– आप आईपीओ फंडिंग के लिए सिर्फ 25 लाख रुपये ही ले सकते हैं।

– शेयरों के बदले आप सिर्फ 10 लाख रुपये का लोन ले सकते हैं।

– इन सीमाओं का लाभ आप एक से अधिक बैंकों से नहीं ले सकते है।

निवेशकों के लिए राहत

नए नियम लागू होते ही शेयरों के बदले मिलने वाले लोन और IPO में निवेश के लिए मिलने वाले लोन पर सख्ती आ जाती। अब निवेशकों को 3 महीने का अतिरिक्त समय मिल गया है यानी ये निवेशकों के लिए राहत भरी खबर है।

यह भी पढ़ें: 1 अप्रैल से लागू होगा नया इनकम टैक्स कानून

नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही इनकम टैक्स से जुड़े नियमों में भी बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 1 अप्रैल से नया इनकम टैक्स कानून लागू होगा, जो दशकों पुराने इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की जगह लेगा। केंद्र सरकार पहले ही इन नए नियमों को नोटिफाई कर चुकी है। यहां पढ़ें पूरी खबर…