भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने रेगुलर ई-मैंडेट ट्रांजैक्शन के लिए गाइडलाइंस में बदलाव किया है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक, हर ट्रांजैक्शन पर 15,000 रुपये तक के पेमेंट बिना किसी एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन (AFA) के किए जा सकेंगे। इस लिमिट से ज्यादा के ट्रांजैक्शन के लिए AFA की जरूरत बनी रहेगी।

केंद्रीय बैंक ने एक बड़ी राहत देते हुए कहा कि इंश्योरेंस प्रीमियम, म्यूचुअल फंड सब्सक्रिप्शन और क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट बिना AFA के हर ट्रांजैक्शन पर 1 लाख रुपये तक के अमाउंट के लिए प्रोसेस किए जा सकते हैं।

क्या कहता है केंद्रीय बैंक का डिजिटल पेमेंट्स – ई-मैंडेट फ्रेमवर्क, 2026?

केंद्रीय बैंक के डिजिटल पेमेंट्स – ई-मैंडेट फ्रेमवर्क, 2026 के अनुसार, जारी करने वाले द्वारा रजिस्टर किए गए हर ई-मैंडेट में उसकी वैलिडिटी पीरियड साफ तौर पर बताना होगा। ग्राहक के पास उन्हें किसी भी समय बदलने या वापस लेने की फ़्लेक्सिबिलिटी होगी और जारी करने वालों को रजिस्ट्रेशन के समय इन ऑप्शन के बारे में साफ तौर पर बताना होगा।

यह फ्रेमवर्क RBI द्वारा तय की गई लिमिट के तहत, फिक्स्ड या वेरिएबल अमाउंट के लिए ई-मैंडेट सेट करने की इजाजत देता है। वेरिएबल मैंडेट के लिए, कस्टमर्स को मैक्सिमम ट्रांजैक्शन लिमिट तय करने का विकल्प दिया जाना चाहिए। इसके अलावा, यूजर्स प्री-ट्रांजैक्शन अलर्ट पाने के लिए अपना पसंदीदा तरीका (जैसे SMS या ईमेल) चुन या बदल सकते हैं।

मौजूदा ई-मैंडेट में कोई भी बदलाव करने या उसे वापस लेने के लिए AFA वैलिडेशन की जरूरत होगी। यह सुविधा चुनने वाले ग्राहकों को एक बार का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा करना होगा, जिसके लिए खुद AFA ऑथेंटिकेशन की जरूरत होती है।

RBI ने कहा कि किसी भी ई-मैंडेट के तहत पहले ट्रांजैक्शन के लिए भी AFA अप्रूवल की जरूरत होगी, हालांकि इसे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के साथ जोड़ा जा सकता है।

जारी करने वालों को डेबिट से कम से कम 24 घंटे पहले प्री-ट्रांजैक्शन नोटिफिकेशन भेजना जरूरी है, जिसमें मर्चेंट का नाम, ट्रांजैक्शन अमाउंट, तारीख और समय, रेफरेंस नंबर और डेबिट का कारण बताया गया हो। कस्टमर्स के पास खास ट्रांज़ैक्शन या मैंडेट से ऑप्ट-आउट करने का ऑप्शन होगा, ऐसी रिक्वेस्ट AFA के जरिए वैलिडेट की जाएंगी।

हालांकि, आरबीआई ने कहा कि FASTag और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) के ऑटोमैटिक बैलेंस रीप्लेनिशमेंट के लिए प्री-ट्रांज़ैक्शन अलर्ट की जरूरत नहीं होगी।

आरबीआई ने कहा कि ट्रांज़ैक्शन के बाद नोटिफिकेशन भी जारी किए जाने चाहिए, जिसमें मर्चेंट की जानकारी, ट्रांज़ैक्शन की रकम, डेबिट का समय, रेफरेंस नंबर और शिकायत सुलझाने के तरीके जैसी ज़रूरी जानकारी शामिल हो।

इसने जारी करने वालों को मज़बूत विवाद सुलझाने के सिस्टम बनाने का निर्देश दिया है, साथ ही यह भी दोहराया है कि बिना इजाजत वाले ट्रांजैक्शन के लिए कस्टमर की जिम्मेदारी को सीमित करने की मौजूदा गाइडलाइंस ई-मैंडेट पेमेंट पर भी लागू होंगी। इसके अलावा, ई-मैंडेट सुविधा का फायदा उठाने के लिए ग्राहक से कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा।

आरबीआई ने कहा कि कार्ड-बेस्ड मैंडेट के मामले में, मौजूदा रजिस्ट्रेशन को फिर से जारी किए गए कार्ड में ट्रांसफर किया जा सकता है। इसने एक्वायर करने वाले बैंकों को यह भी निर्देश दिया है कि वे यह पक्का करें कि मर्चेंट इन अपडेटेड नियमों का पालन करें।

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