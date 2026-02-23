वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 23 फरवरी 2026 को नई दिल्ली स्थित आरबीआई भवन में रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 61वीं बैठक में भाग लिया। इस दौरान बैठक में आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा भी मौजूद रहे।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या कहा?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अमेरिकी शुल्क में बदलाव के भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव पर टिप्पणी करना अभी जल्दबाजी होगी, वाणिज्य मंत्रालय स्थिति की समीक्षा कर रहा है।

सोने और चांदी का वित्त मंत्री ने कहा कि सोने और चांदी का आयात चिंताजनक स्तर पर नहीं है; आरबीआई इस पर नजर रख रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘सोने की कीमतों में उछाल का कारण वैश्विक स्तर पर केंद्रीय बैंकों द्वारा इसकी भारी मात्रा में खरीदारी है।’

आरबीआई गवर्नर मल्होत्रा ने क्या कहा?

आरबीआई गवर्नर मल्होत्रा ने कहा कि ब्याज दर का निर्णय वृद्धि और महंगाई की बदलती परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। आरबीआई गवर्नर मल्होत्रा ने कहा कि सोने के आयात को लेकर कोई खास चिंता नहीं; बाहरी क्षेत्र मजबूत है, चालू खाता घाटा नियंत्रण में है।

भाषा के इनपुट के साथ

खबर अपडेट हो रही है…