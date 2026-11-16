टाटा ट्रस्ट्स में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। रतन टाटा के भाई जिमी एन टाटा ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी टाटा संस को शेयर बाजार में लिस्ट करने के लिए सख्त समयसीमा तय करने और नियामकीय नियमों से बचने के लिए कंपनी के पुनर्गठन पर रोक लगाने की अपील की है।

इसके साथ ही जिमी एन टाटा ने एन चंद्रशेखरन को टाटा संस का चेयरमैन फिर से बनाने का भी समर्थन किया है। उन्होंने सरकार और चैरिटी कमिश्नर से भी ट्रस्ट्स के असली मकसद को बचाने और उनके पब्लिक चैरिटेबल कैरेक्टर को बचाने के लिए दखल देने की अपील की है।

85 साल के जिमी टाटा ने टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन के साथ किए गए बर्ताव की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखरन ने टाटा कंपनियों को ठीक किया, कर्ज कम किया और टाटा संस समेत शेयरहोल्डर्स को 6500% से ज्यादा का रिकॉर्ड कमाई और डिविडेंड दिया।

जिमी टाटा ने यह राय एक ट्रस्टी को बताई थी; हालांकि, उनका कोई सीधा कोटेशन मौजूद नहीं है। टाटा के एक डायरेक्टर ने कहा, “जिमी टाटा के पास कोई ईमेल ID या WhatsApp नहीं है। वह अकेले रहते हैं और पुणे में रहते हैं ।”

जिमी टाटा, टाटा ट्रस्ट्स के ट्रस्टी भी हैं, लेकिन हाल ही में उन्होंने बोर्ड मीटिंग में हिस्सा नहीं लिया है।

जिमी टाटा ने आरोप लगाया कि चंद्रशेखरन को मिले जबरदस्त सपोर्ट (जिसमें टाटा संस बोर्ड में 4-1 वोट और टाटा ट्रस्ट्स में एकमत प्रस्ताव शामिल था) के बावजूद नोएल टाटा ने बदले हुए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में वीटो के नियमों का इस्तेमाल करके उनकी दोबारा नियुक्ति को रोकने की कोशिश की।

इस पूरे मामले पर उन्होंने कहा कि टाटा संस को लिस्ट करने के लिए आरबीआई का मैंडेट बहुत जरूरी हो गया था। पब्लिक लिस्टिंग से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी, कानूनी जवाबदेही और जांच-पड़ताल आएगी, साथ ही कमर्शियल बिजनेस और चैरिटेबल ट्रस्ट के बीच अलगाव को फिर से लाने के लिए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को फिर से लिखना भी जरूरी होगा।

जिमी टाटा ने बताया कि रतन टाटा के नेतृत्व में टीसीएस की पब्लिक लिस्टिंग से टाटा संस को फायदा हुआ था । उन्होंने आरबीआई की लिस्टिंग जरूरतों से बचने के लिए टाटा संस को छोटी-छोटी कंपनियों में बांटने के किसी भी प्रस्ताव के खिलाफ चेतावनी दी और ऐसे कदम को जनता और शेयरहोल्डर के हितों के लिए नुकसानदायक बताया।

जिमी टाटा ने आरोप लगाया कि मौजूदा चेयरमैन नोएल टाटा के परिवार के सदस्यों को ट्रस्ट में शामिल करने का मकसद टाटा संस पर कंट्रोल हासिल करना है, इस व्यवस्था को उन्होंने “बैक-डोर टेकओवर” बताया जो ओरिजिनल फाउंडर्स के इरादों के खिलाफ है।

ट्रस्टी के मुताबिक, जिमी टाटा ने कहा कि ट्रस्ट गरीबी कम करने और भारतीय संस्कृति की रक्षा करने के मकसद से बनाए गए थे और उनके ट्रस्टी सिर्फ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के कस्टोडियन थे। उन्होंने आगे कहा कि प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट के उलट, इन ट्रस्ट को कभी खत्म नहीं किया जा सकता था, और उनके ट्रस्टी असली मकसद की रक्षा के लिए जिम्मेदार थे।

जिमी ने ट्रस्टी को बताया, “हाल के समय में जो हुआ है, वह यह है कि ट्रस्ट को मौजूदा टाटा ट्रस्ट चेयरमैन के परिवार के सदस्यों से भरा जा रहा है, जिससे टाटा संस पर कुछ हद तक कंट्रोल हो गया है, जो सेटलर का कभी इरादा नहीं था।”

टाटा ने कहा, “किसी ट्रस्ट में परिवार के एक से ज्यादा सदस्यों का होना पूरी तरह से गलत है; ऐसा करने से बिना किसी सोच-विचार के टाटा संस में ट्रस्ट की बड़ी शेयरहोल्डिंग पर मालिकाना हक मिल जाता है। ऐसा अरेंजमेंट ठीक नहीं है।”

नोएल के बेटे नेविल सर दोराब टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं। उनकी दो बेटियां भी SDTT और सर रतन टाटा ट्रस्ट के तहत कुछ ट्रस्ट में हैं। नोएल टाटा के पास टाटा संस में लगभग एक प्रतिशत हिस्सेदारी है, जबकि टाटा ट्रस्ट्स के पास 66 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

उन्होंने कहा कि सर रतन टाटा ट्रस्ट (SRTT) और सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट (SDTT) को उनके फाउंडर्स ने शुरू किया था, जो बेऔलाद थे और उन्होंने अपनी दौलत और प्रॉपर्टी भारतीय लोगों की भलाई के लिए दे दी थी।

जिमी टाटा ने मौजूदा हालात के लिए 2013-14 के आसपास टाटा संस के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में किए गए बदलावों को भी जिम्मेदार ठहराया।

उन्होंने कहा कि 1989 से पहले के फ्रेमवर्क में वेलफेयर ट्रस्ट और टाटा संस के कमर्शियल ऑपरेशन के बीच साफ फर्क रखा गया था, जिससे यह पक्का होता था कि ट्रस्ट ऑपरेशनल मैनेजमेंट में दखल न दें।

ट्रस्टी के अनुसार, उन्होंने आरोप लगाया कि बाद के बदलावों ने इस व्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया, क्योंकि इससे टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन को बहुत ज्यादा वीटो पावर और डायरेक्टर्स रखने का अधिकार मिल गया, जिससे बोर्ड के सामूहिक अधिकार कम हो गए।

उन्होंने कुछ ट्रस्टियों के लिए चार साल की समय-सीमा लागू करने और दूसरों को छूट देने पर भी सवाल उठाया। उनका तर्क था कि इससे आजादी से समझौता हुआ है और अधिकार एक जगह इकट्ठा हो गए हैं।

उन्होंने दिसंबर में वेणु श्रीनिवासन का समय खत्म होने और विजय सिंह को पहले हटाए जाने का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि जो ट्रस्टी मौजूदा लीडरशिप से सहमत नहीं हैं, उन्हें किनारे किया जा रहा है।

इसके उलट, जिमी टाटा ने याद दिलाया कि ट्रस्ट ने पहले नानी पालकीवाला, गौतम साराभाई, होमी सेठना और होमी भाभा जैसे जाने-माने इंडिपेंडेंट लोगों को ट्रस्टी बनाया था।

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टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम्स और टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स (TCE) का टाटा संस के साथ प्रस्तावित मर्जर टाटा संस की मौजूदा स्थिति को पूरी तरह बदल सकता है। इससे टाटा संस की कुल संपत्ति और आय में वित्तीय और निवेश गतिविधियों का हिस्सा कम हो जाएगा। यहां पढ़ें पूरी खबर…