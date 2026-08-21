Raksha Bandhan Special Trains 2026 : रक्षाबंधन के त्योहार पर घर जाने वाले यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे ने दो जोड़ी रक्षाबंधन स्पेशल ट्रेनों के संचालन की घोषणा की है। ये ट्रेनें जबलपुर–हजरत निजामुद्दीन और कोटा–हजरत निजामुद्दीन के बीच अलग-अलग तारीखों पर चलाई जाएंगी।

जबलपुर-दिल्ली स्पेशल ट्रेन शेड्यूल

गाड़ी संख्या 01701 29 अगस्त 2026 (शनिवार) को रात 8:20 बजे जबलपुर जंक्शन से रवाना होगी। इसके बाद ट्रेन रात 9:40 बजे कटनी मुड़वारा, 10:57 बजे दमोह, रात 12:20 बजे सागर, सुबह 5:55 बजे वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, 7:35 बजे ग्वालियर, 8:52 बजे धौलपुर, 9:35 बजे आगरा छावनी, 11:15 बजे मथुरा जंक्शन और 11:45 बजे कोसी कलां पहुंचेगी। ट्रेन अगले दिन दोपहर 2:25 बजे हजरत निजामुद्दीन पहुंचेगी।

वापसी में गाड़ी संख्या 01702 30 अगस्त 2026 (रविवार) को दोपहर 3:45 बजे हजरत निजामुद्दीन से रवाना होगी और अगले दिन सुबह 9:30 बजे जबलपुर पहुंचेगी।

इस ट्रेन में यात्रियों के लिए 2 एसी, 3 एसी, स्लीपर और सामान्य श्रेणी के कोच उपलब्ध रहेंगे।

कोटा – हजरत निजामुद्दीन स्पेशल ट्रेन

उत्तर रेलवे ने गाड़ी संख्या 09803/09804 कोटा–हजरत निजामुद्दीन रक्षाबंधन स्पेशल के भी संचालन का ऐलान किया है। 09803 ट्रेन 22, 24 और 26 अगस्त 2026 को रात 10:15 बजे कोटा जंक्शन से रवाना होगी।

यह ट्रेन 11:07 बजे इन्द्रगढ़ सुमेरगंज मंडी, 11:50 बजे सवाई माधोपुर, रात 12:37 बजे गंगापुर सिटी, 1:07 बजे श्री महावीरजी, 1:20 बजे हिण्डौन सिटी, 1:42 बजे बयाना जंक्शन, 2:20 बजे भरतपुर जंक्शन और 4:25 बजे मथुरा जंक्शन पहुंचेगी। इसके बाद ट्रेन सुबह 7:00 बजे हजरत निजामुद्दीन पहुंचेगी।

वापसी में गाड़ी संख्या 09804 23, 25 और 27 अगस्त 2026 को सुबह 9:00 बजे हजरत निजामुद्दीन से चलेगी और शाम 7:35 बजे कोटा जंक्शन पहुंचेगी।

इस स्पेशल ट्रेन में फर्स्ट एसी, 2 एसी, 3 एसी, 3 एसी इकोनॉमी, स्लीपर और सामान्य श्रेणी के डिब्बे लगाए जाएंगे।

जरूरी सलाह

रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि रक्षाबंधन के दौरान यात्रा से पहले टिकट की स्थिति और ट्रेन का समय जरूर जांच लें।

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