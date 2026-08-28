रक्षाबंधन का त्योहार भाई-बहन के प्यार और भरोसे का प्रतीक है। इस खास मौके पर ज्यादातर लोग कपड़े, ज्वेलरी या मिठाइयों जैसे तोहफे देते हैं, लेकिन इस बार आप अपनी बहन को ऐसा गिफ्ट दे सकते हैं जो आने वाले सालों तक उसके काम आए।

अगर आप बहन का भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं, तो सुकन्या समृद्धि योजना, म्यूचुअल फंड SIP और रिकरिंग डिपॉजिट (RD) जैसे फाइनेंशियल गिफ्ट बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। इनकी शुरुआत कम रकम से भी की जा सकती है और धीरे-धीरे अच्छी बचत तैयार होती है।

रिकरिंग डिपॉजिट (RD) या फिक्स्ड डिपॉजिट (FD)

अगर आप इस रक्षाबंधन अपनी बहन को बिना रिस्क वाला गिफ्ट देना चाहते हैं, तो बहन के नाम रिकरिंग डिपॉजिट (RD) या फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) शुरू कर सकते हैं। बैंक और पोस्ट ऑफिस की ये दोनों सेविंग्स स्कीम सुरक्षित मानी जाती हैं, जिनमें जमा रकम पर पहले से तय ब्याज मिलता है।

FD में आप एकमुश्त रकम निवेश करते हैं, जबकि RD में हर महीने छोटी-छोटी रकम जमा करके बचत बढ़ा सकते हैं। मौजूदा समय में इन योजनाओं पर बैंक के अनुसार करीब 6.5% से 7.5% तक ब्याज मिल सकता है।

सुकन्या समृद्धि योजना

अगर आपकी बहन की उम्र 10 साल से कम है, तो रक्षाबंधन पर उसके नाम सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश शुरू कराना एक शानदार गिफ्ट हो सकता है। यह केंद्र सरकार की स्मॉल सेविंग्स स्कीम है, जो छोटी उम्र से ही भविष्य के लिए बचत करने का मौका देती है।

हालांकि, इस योजना का खाता बेटी के नाम पर माता-पिता या कानूनी अभिभावक ही खुलवा सकते हैं। ऐसे में भाई राखी के मौके पर शुरुआती रकम देकर बहन की बचत की शुरुआत करा सकता है, जो उसके लिए एक यादगार और उपयोगी तोहफा बन सकता है।

फिलहाल इस सरकारी योजना पर 8.2% सालाना ब्याज मिल रहा है। लंबे समय में यही छोटी बचत बहन की उच्च शिक्षा या शादी के लिए एक बड़ा फंड तैयार करने में मदद कर सकती है।

म्यूचुअल फंड SIP

अगर आपकी बहन के लिए 10-15 साल की लंबी अवधि का निवेश करना चाहते हैं, तो म्यूचुअल फंड SIP एक बेहतरीन गिफ्ट हो सकता है। इसमें हर महीने एक तय रकम निवेश की जाती है और लंबे समय तक निवेश बने रहने पर कंपाउंडिंग का फायदा मिल सकता है।

राखी के मौके पर आप बहन के लिए ₹500 प्रति महीने से भी SIP शुरू कर सकते हैं। नियमित निवेश भविष्य में उसकी पढ़ाई, करियर या दूसरे बड़े वित्तीय लक्ष्यों के लिए अच्छा फंड तैयार करने में मदद कर सकता है।

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रेल मंत्रालय जल्द ही गोरखपुर और दिल्ली के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस शुरू करने की तैयारी में है। यह ट्रेन खासतौर पर कम और कम-मध्यम आय वर्ग के यात्रियों को ध्यान में रखकर लाई जा रही है, ताकि उन्हें लंबी दूरी की यात्रा के लिए सस्ती और बेहतर रेल सेवा मिल सके। यहां पढ़ें पूरी खबर…

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