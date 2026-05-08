रेल मंत्रालय ने अपनी नई वंदे भारत एक्सप्रेस का ट्रायल रन पूरा कर लिया है, जिसके इस साल के आखिर में शुरू होने की उम्मीद है। पंजाब की रेल कोच फैक्ट्री (RCF) में बनी इस नई सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन ने वेस्ट सेंट्रल रेलवे (WCR) जोन के कोटा डिवीजन में अपने ट्रायल रन के दौरान 180 kmph की स्पीड पकड़ी।

ट्रायल रन में वंदे भारत ने 180 kmph की टॉप स्पीड हासिल की: रूट

यह नई वंदे भारत ट्रेन अप्रैल में पंजाब के RCF से शुरू हुई थी। यह ट्रायल रन रेगुलर पैसेंजर सर्विस में शामिल होने से पहले राइड क्वालिटी, सेफ्टी पैरामीटर और डायनामिक परफॉर्मेंस को जांचने के लिए एक जरूरी कदम है। इसे रिसर्च डिज़ाइन्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गनाइज़ेशन (RDSO) के टेस्टिंग डायरेक्टरेट ने किया था।

कोटा डिवीजन के सीनियर डिवीजनल कमर्शियल मैनेजर सौरभ जैन ने एक बयान में कहा: “रेल कोच फ़ैक्टरी (RCF), कपूरथला में बनी पहली वंदे भारत ट्रेनसेट का स्पीड ट्रायल कोटा-चौमहला-कोटा रेल सेक्शन पर सफलतापूर्वक पूरा हो गया। इस ट्रायल के दौरान, वंदे भारत ट्रेन ने 180 kmph की मैक्सिमम स्पीड हासिल की।”

रेलवे अधिकारी ने आगे कहा कि ट्रेनसेट में ट्रेन कंट्रोल और प्रोपल्शन सिस्टम लगा है, जिसे एल्सटॉम ट्रांसपोर्ट इंडिया लिमिटेड ने सप्लाई किया है। उन्होंने कहा कि पहले भी 160 kmph तक की स्पीड पर ट्रायल रन सफलतापूर्वक किए जा चुके हैं।

उन्होंने कहा, “टेस्टिंग प्रोग्राम को अब 180 kmph तक बढ़ा दिया गया है, जो इस देसी सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन की स्पीड कैपेबिलिटी को बढ़ाने में एक अहम माइल्सस्टोन है।”

अभी, वंदे भारत एक्सप्रेस तीन अलग-अलग कोच कॉन्फ़िगरेशन के साथ चलती है, जिसमें 8, 16 और 20 कोच शामिल हैं।

वंदे भारत ट्रेन के फीचर्स

वंदे भारत चेयर कार रेक में एर्गोनॉमिकली डिजाइन की गई रिक्लाइनिंग सीटें हैं जिनमें काफी लेगरूम है, बेहतर व्यू और नेचुरल लाइटिंग के लिए बड़ी पैनोरमिक खिड़कियां हैं और पूरी यात्रा में अच्छा टेम्परेचर बनाए रखने के लिए पूरी तरह से एयर-कंडीशन्ड कोच हैं। ट्रेन में ऑटोमैटिक स्लाइडिंग डोर, बायो-वैक्यूम टॉयलेट और एक स्मूद सस्पेंशन सिस्टम भी है जो झटके और वाइब्रेशन को कम करता है।

ट्रेन में कवच सुरक्षा सिस्टम, जर्क फ्री सेमी-परमानेंट कपलर और सेंट्रली कंट्रोल्ड ऑटोमैटिक प्लग डोर दिए गए हैं। पूरी तरह से सील्ड चौड़े गैंगवे के साथ सभी कोच में इमरजेंसी अलार्म पुश बटन और टॉक बैक यूनिट मौजूद है। बेहतर फायर सेफ्टी के लिए इलेक्ट्रिकल कैबिनेट और टॉयलेट में एरोसोल बेस्ड फायर डिटेक्शन और सप्रेशन सिस्टम लगाया गया है।

180/160 KMPH की डिजाइन और ऑपरेटिंग स्पीड वाली इस ट्रेन में हाई एक्सेलरेशन, वॉयस रिकॉर्डिंग फैसिलिटी और क्रैश हार्डेंड मेमोरी के साथ ड्राइवर-गार्ड कम्युनिकेशन सिस्टम दिया गया है। सभी कोच में CCTV, UV-C लैंप बेस्ड डिसइंफेक्शन सिस्टम वाली एयर कंडीशनिंग यूनिट, बेहतर राइड कम्फर्ट और दिव्यांग यात्रियों के लिए खास टॉयलेट की सुविधा है।

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उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए गुड न्यूज है। रेलवे बोर्ड ने उत्तर प्रदेश के लिए एक नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू करने की मंजूरी दे दी है। ये ट्रेनें वंदे भारत एक्सप्रेस जैसा ही ट्रैवल एक्सपीरियंस देती हैं, लेकिन इन्हें खास तौर पर कम और कम-मिडिल इनकम कैटेगरी के पैसेंजर्स को सस्ती सर्विस देने के लिए डिजाइन किया गया है। यहां पढ़ें पूरी खबर…