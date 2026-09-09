Ganesh Utsav 2026: गणेश उत्सव 2026 के दौरान कोंकण और मुंबई रूट पर यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने दो स्पेशल ट्रेन सेवाएं शुरू करने का ऐलान किया है। इन ट्रेनों का उद्देश्य त्योहार के दौरान बढ़ती यात्रा मांग को पूरा करना और यात्रियों को कन्फर्म सीट पाने के लिए अतिरिक्त विकल्प उपलब्ध कराना है.

इस घोषणा के तहत मडगांव जंक्शन (गोवा) और लोकमान्य तिलक टर्मिनस (मुंबई) के बीच विशेष एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाएगी, जबकि चिपळूण–पनवेल MEMU सेवा भी शुरू होगी। जानिए दोनों ट्रेनों का पूरा शेड्यूल…

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मडगांव-लोकमान्य तिलक स्पेशल ट्रेन डिटेल

मडगांव जंक्शन-लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्पेशल ट्रेन (ट्रेन नंबर 01004) 15 और 18 सितंबर, 2026 को शाम 4 बजे मडगांव से रवाना होगी। यह अगले दिन सुबह 6:05 बजे लोकमान्य तिलक टर्मिनस पहुंचेगी।

वापसी की दिशा में, ट्रेन नंबर 01003 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-मडगांव जंक्शन स्पेशल 16 और 19 सितंबर को सुबह 7:50 बजे LTT से रवाना होगी। यह उसी दिन रात 11:45 बजे मडगांव पहुंचेगी।

यह ट्रेन कई स्टेशनों (करमाली, थिविम, सावंतवाड़ी रोड, कुडाल, सिंधुदुर्ग, कणकवली, रत्नागिरी, चिपळूण, खेड़, मानगांव, रोहा, पेन, पनवेल और ठाणे पर रुकेगी।

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चिपळूण-पनवेल स्पेशल ट्रेन डिटेल

कोंकण रूट पर अतिरिक्त लोकल कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए, रेलवे चिपळूण और पनवेल के बीच एक अनारक्षित MEMU स्पेशल ट्रेन भी चलाएगा।

चिपळूण-पनवेल अनारक्षित MEMU स्पेशल (ट्रेन नंबर 01160) सुबह 9 बजे चिपळूण से रवाना होगी और उसी दिन दोपहर 2:30 बजे पनवेल पहुंचेगी। यह सर्विस 10 सितंबर से 14 सितंबर और 18 सितंबर से 27 सितंबर, 2026 तक चलेगी। वापसी की सर्विस, ट्रेन नंबर 01159 पनवेल-चिपळूण अनरिजर्व्ड MEMU स्पेशल, पनवेल से दोपहर 3:20 बजे चलेगी और रात 10:20 बजे चिपळूण पहुंचेगी।

यह MEMU ट्रेन अंजनि, खेड, कलंबनी बुद्रुक, दिवनखावती, विन्हेरे, करंजडी, सापे वामने, वीर, माणगाव, इंदापूर, कोलाड, रोहा और पेन जैसे स्टेशनों पर रुकेगी।

ट्रेन नंबर 01004 के लिए बुकिंग 8 सितंबर, 2026 को पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम, इंटरनेट और IRCTC वेबसाइट के जरिए शुरू होगी।

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अनरिजर्व्ड ट्रेन टिकट का स्क्रीनशॉट लेकर सफर करते हैं? तो यह नियम आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। इंडियन रेलवे ने साफ कर दिया है कि अनरिजर्व्ड टिकट का सिर्फ स्क्रीनशॉट दिखाना यात्रा के दौरान वैध प्रमाण नहीं माना जाएगा। यहां पढ़ें पूरी खबर…