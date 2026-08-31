मुंबई-कानपुर अनवरगंज और मुंबई-कटिहार रूट पर ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए गुड न्यूज है। वेस्टर्न रेलवे ने इस रूट पर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेनों का ऑपरेशन बढ़ा दिया है; अब ये सर्विस नवंबर तक चलेंगी।

ये स्पेशल ट्रेनें हफ्ते के चुनिंदा दिनों में चलती रहेंगी और आने-जाने की यात्रा के लिए अलग-अलग बढ़ी हुई तारीखें तय की गई हैं। ये सर्विस स्पेशल किराए पर चलाई जा रही हैं।

बढ़ाई गई सर्विस में मुंबई सेंट्रल और कानपुर अनवरगंज के बीच ट्रेन नंबर 09185/09186 और मुंबई सेंट्रल और कटिहार के बीच ट्रेन नंबर 09189/09190 शामिल हैं।

मुंबई सेंट्रल-कानपुर अनवरगंज स्पेशल शेड्यूल

मुंबई सेंट्रल और कानपुर अनवरगंज के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन (ट्रेन नंबर 09185) हर रविवार को चलती रहेगी। इसकी सर्विस 29 नवंबर, 2026 तक बढ़ा दी गई है। वापसी की सर्विस, ट्रेन नंबर 09186 (कानपुर अनवरगंज-मुंबई सेंट्रल स्पेशल), हर सोमवार को चलेगी और इसे 30 नवंबर, 2026 तक बढ़ा दिया गया है।

स्टॉपेज और रूट

मुंबई सेंट्रल-कानपुर अनवरगंज स्पेशल ट्रेन मुंबई सेंट्रल, बोरीवली, वापी, वलसाड, सूरत, वडोदरा जंक्शन, रतलाम जंक्शन, कोटा जंक्शन, गंगापुर सिटी जंक्शन, भरतपुर जंक्शन, मथुरा जंक्शन, मथुरा कैंट, हाथरस सिटी, कासगंज, फर्रुखाबाद, कन्नौज, बिल्हौर और कानपुर अनवरगंज स्टेशनों पर रुकेगी।

मुंबई सेंट्रल-कटिहार स्पेशल शेड्यूल

मुंबई सेंट्रल और कटिहार के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन (ट्रेन नंबर 09189) हर रविवार को चलती रहेगी। सेवा को 14 नवंबर, 2026 तक बढ़ा दिया गया है। इसकी वापसी सेवा, ट्रेन नंबर 09190, कटिहार-मुंबई सेंट्रल स्पेशल, साप्ताहिक रूप से मंगलवार को संचालित होगी और इसे 17 नवंबर, 2026 तक बढ़ा दिया गया है।

For the convenience of passengers and to clear extra passenger traffic, Western Railway has decided to extend the trips of Special Trains running on Special Fare.



The booking for extended trips of Train No. 09185 and 09189 will open from 30.08.2026 at all the PRS counters and… pic.twitter.com/CF3vtEV3nW — Western Railway (@WesternRly) August 29, 2026

मुंबई सेंट्रल-कटिहार स्पेशल रूट

ट्रेन मुंबई सेंट्रल, बोरीवली, वापी, वलसाड, सूरत, भरूच जंक्शन, वडोदरा जंक्शन, रतलाम जंक्शन, उज्जैन जंक्शन, संत हिरदाराम नगर जंक्शन, विदिशा, बीना जंक्शन, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी जंक्शन, कानपुर सेंट्रल, लखनऊ जंक्शन, गोंडा जंक्शन, मनकापुर जंक्शन, बस्ती, खलीलाबाद, गोरखपुर जंक्शन, देवरिया सदर, सीवान जंक्शन, छपरा, हाजीपुर जंक्शन, बरौनी जंक्शन, बेगुसराय, खगड़िया जंक्शन, नौगछिया और कटिहार जंक्शन पर रुकेगी।

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ओडिशा से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की ओर ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए गुड न्यूज है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की मांग को देखते हुए खुर्दा रोड–वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी वीकली स्पेशल ट्रेन की सेवा बढ़ा दी है। यहां पढ़ें पूरी खबर…