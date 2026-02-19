भारतीय रेलवे ने यात्रियों की भीड़ को कम करने के लिए अगले सप्ताह बेंगलुरु और दिल्ली के बीच एक स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। यह घोषणा डिपार्टमेंट के होली के त्योहार के दौरान 1500 तक ट्रेनें चलाने की योजना की घोषणा के कुछ ही दिनों बाद हुई है। इस सप्ताह की शुरुआत में गुजरात-राजस्थान कनेक्टिविटी के लिए वंदे भारत रूट भी बंद कर दिया गया था और दो नई सर्विस की घोषणा की गई थी।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह ट्रेन 23 कोच वाली काचीगुडा के रास्ते यशवंतपुर और हजरत निजामुद्दीन के बीच चलेगी। यह एक बार की सर्विस 25 फरवरी की रात को यशवंतपुर से चलेगी और दो दिन बाद दिल्ली पहुंचेगी। वापसी वाली ट्रेन 1 मार्च को हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से चलेगी और बेंगलुरु की ओर जाएगी।

आईआरसीटीसी पोर्टल और दूसरे आधिकारिक चैनलों के माध्यम से यात्रा की तारीख के करीब टिकट बुकिंग शुरू होने की संभावना है। शेड्यूल, किराए और दूसरी डिटेल्स के बारे में साउथ वेस्टर्न रेलवे से अपडेट देखना भी जरूरी है।

ट्रेन नंबर और टाइमिंग

ट्रेन नंबर (06569) 25 फरवरी को रात 10.40 बजे यशवंतपुर से निकलेगी और 27 फरवरी को दोपहर 2.45 बजे हजरत निजामुद्दीन पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन नंबर (06570) 1 मार्च को सुबह 7 बजे हजरत निजामुद्दीन से निकलेगी और 2 मार्च को रात 9.40 बजे यशवंतपुर पहुंचेगी।

कितनी बार चलेगी: एक बार

1 मार्च को सुबह 7:00 बजे हजरत निजामुद्दीन से निकलेगी और 2 मार्च को रात 9.40 बजे यशवंतपुर (बेंगलुरु) पहुंचेगी।

सेंट्रल रेलवे ने भी किया 186 स्पेशल ट्रेन का ऐलान

हाल ही में त्योहार के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को मैनेज करने के लिए सेंट्रल रेलवे (CR) ने बढ़ती यात्रा की मांग को पूरा करने के लिए 186 स्पेशल ट्रेन सर्विस की घोषणा की है। इन स्पेशल ट्रेन सर्विस के लिए टिकट बुकिंग 18 फरवरी से शुरू हो गई है।

