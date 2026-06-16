भारतीय रेलवे ने देश की 74वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। 10 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरी झंडी दिखाए जाने के बाद 11 अगस्त 2025 से शुरू हुई इस सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन के रूट में बदलाव किया गया है।

नए रूट के तहत ट्रेन अब किन स्टेशनों पर रुकेगी, उसका शेड्यूल क्या होगा और टिकट के लिए यात्रियों को कितना खर्च करना होगा, आइए जानते हैं पूरी डिटेल…

भारतीय रेलवे की 74वीं वंदे भारत एक्सप्रेस का रूट

भारत की 74वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन अमृतसर और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच चलती है। इसका मेंटेनेंस और ऑपरेट नॉर्दर्न रेलवे (NR) का फिरोजपुर डिवीजन कर रहा है। पहले, अमृतसर-कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस जालंधर कैंट से होकर चलती थी।

रेलवे बोर्ड ने इस साल की शुरुआत में ट्रेन के नए रूट को मंजूरी दी थी। RB ने 23 मार्च के एक लेटर में कहा, “कनेक्ट नॉर्दर्न रेलवे के लेटर नंबर 1-TT/वंदे भारत/2026, तारीख 12.03.2026, जिसमें 26405/26406 अमृतसर-श्री माता वैष्णो देवी कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस को जालंधर कैंट के बजाय गुरदासपुर के रास्ते चलाने के बारे में बताया गया है, को रेलवे बोर्ड ने मंज़ूरी दे दी है।”

हालांकि, 16 जून से ट्रेन का रूट बदलकर गुरदासपुर स्टेशन के रास्ते चलाया जाएगा। फिरोजपुर डिवीजन ने एक बयान में कहा, “यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, ट्रेन नंबर 26406/26405 अमृतसर-श्री माता वैष्णो देवी कटरा-अमृतसर वंदे भारत एक्सप्रेस अब बटाला, गुरदासपुर और पठानकोट रूट से चलाई जाएगी।”

अमृतसर-कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस का ​​ट्रेन नंबर, दूरी, यात्रा का समय

ट्रेन नंबर 26405/26406 अमृतसर-कटरा-अमृतसर वंदे भारत एक्सप्रेस शनिवार को छोड़कर हफ्ते के सभी दिन चलेगी। यह 05:05 बजे 285 किमी की दूरी तय करेगी।

अमृतसर-कटरा वंदे भारत ट्रेन का स्टॉपेज

अमृतसर-कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस बदलाव के बाद रास्ते में चार स्टेशनों (बटाला जंक्शन, गुरदासपुर, पठानकोट और जम्मू तवी) पर रुकेगी।

अमृतसर-कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का टाइमिंग

ट्रेन नंबर 26405 अमृतसर से 16:40 बजे निकलकर 21:45 बजे कटरा पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन नंबर 26406 कटरा से 06:40 बजे निकलकर 11:40 बजे अमृतसर पहुंचेगी।

अमृतसर-कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस की टिकट प्राइस

अमृतसर-कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस में दो तरह (AC चेयर कार और एग्जीक्यूटिव चेयर कार) की सीटिंग अरेंजमेंट हैं। अमृतसर और कटरा के बीच AC चेयर कार में यात्रा करने का टिकट का दाम 1040 रुपये है। एग्जीक्यूटिव चेयर कार के लिए यह 1825 रुपये तक आता है।

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अगर आप सूरत से प्रयागराज जाने की योजना बना रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। यात्रियों और श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उधना (सूरत) और प्रयागराज जंक्शन के बीच एक स्पेशल ट्रेन सेवा शुरू की जा रही है।

नॉर्थ सेंट्रल रेलवे की इस पहल से लंबी दूरी की यात्रा पहले से अधिक आसान और सुविधाजनक हो जाएगी। खासकर त्रिवेणी संगम और अन्य धार्मिक स्थलों के दर्शन के लिए प्रयागराज जाने वाले यात्रियों को इससे बड़ा लाभ मिलेगा। यहां पढ़ें पूरी खबर…