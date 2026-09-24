रेलवे बोर्ड ने गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में दो नई ट्रेन सेवाओं को शुरू करने की मंजूरी दी है। साथ ही नौ ट्रेनों के लिए स्टॉपेज को भी मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य कई शहरों के बीच रेल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना और इंडियन रेलवे नेटवर्क पर यात्रियों को यात्रा के ज्यादा विकल्प देना है।

हालांकि, संबंधित रेलवे जोन नई ट्रेन सेवाओं की शुरुआत, रूट विस्तार और मंज़ूर किए गए स्टॉपेज को लागू करने के बारे में अलग-अलग नोटिफिकेशन जारी करेंगे। यहां रेलवे बोर्ड द्वारा मंज़ूर की गई उन नई ट्रेनों की पूरी लिस्ट दी गई है…

पुणे-बीड एक्सप्रेस

रेलवे बोर्ड ने 11433/11434 पुणे-बीड एक्सप्रेस को रोज़ाना चलने वाली ट्रेन सेवा के तौर पर शुरू करने की मंजूरी दी है। ट्रेन नंबर 11433 पुणे-बीड एक्सप्रेस पुणे से रात 10:45 बजे (22:45 बजे) रवाना होगी और सुबह 06:00 बजे बीड पहुँचेगी।

वापसी की दिशा में, ट्रेन नंबर 11434 बीड-पुणे एक्सप्रेस बीड से रात 09:30 बजे (21:30 बजे) रवाना होगी और सुबह 05:20 बजे पुणे पहुंचेगी।

अपनी यात्रा के दौरान यह ट्रेन कई अहम स्टेशनों पर रुकेगी, जिनमें उरुली, दौंड कॉर्ड लाइन, श्रीगोंडा रोड, अहिल्यानगर, नारायणदोहो, न्यू आष्टी और अमलनेर भंड्याचे शामिल हैं।

प्रतापनगर-टांडा रोड MEMU

9 सितंबर के रेलवे बोर्ड के सर्कुलर के अनुसार, प्रतापनगर-टांडा रोड MEMU को रोज़ाना चलने वाली सेवा के तौर पर मंज़ूरी दी गई है। यह सेवा ट्रेन नंबर 69105/69106 के तौर पर चलेगी। ट्रेन नंबर 69105 प्रतापनगर-टांडा रोड MEMU प्रतापनगर से सुबह 05:00 बजे रवाना होगी और अगले दिन सुबह 09:35 बजे टांडा रोड पहुंचेगी।

वापसी की दिशा में, ट्रेन नंबर 69106 टांडा रोड से शाम 05:05 बजे (17:05 बजे) रवाना होगी और रात 09:25 बजे (21:25 बजे) प्रतापनगर पहुंचेगी।

अपनी यात्रा के दौरान, ट्रेन दभोई, छूछपुरा, बोडेली, पावी, छोटा उदेपुर, पाडलिया रोड, मोतीसाधली, अंबारी रिछावी, अलीराजपुर, खंडाला, जोबट और डेकाकुंड सहित महत्वपूर्ण स्टेशनों पर रुकेगी।

9 ट्रेनों के लिए नए स्टॉपेज को मंजूरी

– ट्रेन नंबर 13257/13258 दानापुर-आनंद विहार टर्मिनल जनसाधारण एक्सप्रेस का मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ स्टेशन पर ठहराव।

– ट्रेन नंबर 14661/14662 बाड़मेर-जम्मू तवी एक्सप्रेस का सांभर लेक स्टेशन पर ठहराव।

– ट्रेन नंबर 15013/15014 जैसलमेर-काठगोदाम रानीखेत एक्सप्रेस का मालाखेड़ा स्टेशन पर ठहराव।

– ट्रेन नंबर 22901/22902 बांद्रा (टी)-उदयपुर एक्सप्रेस का कपासन स्टेशन पर ठहराव।

– ट्रेन नंबर 17481/17482 बिलासपुर-तिरुपति एक्सप्रेस का नोरला रोड स्टेशन पर ठहराव।

– ट्रेन नंबर 12859/12860 मुंबई CSMT-हावड़ा गीतांजलि एक्सप्रेस का घाटशिला स्टेशन पर ठहराव।

– ट्रेन नंबर 12129/12130 पुणे-हावड़ा आजाद हिंद एक्सप्रेस का घाटशिला स्टेशन पर ठहराव।

– ट्रेन नंबर 18189/18190 टाटानगर-एर्नाकुलम एक्सप्रेस का मनोहरपुर स्टेशन पर ठहराव।

– ट्रेन नंबर 14701/14702 श्री गंगानगर-बांद्रा (टी) अमरपुरा अरावली एक्सप्रेस का गोगामेड़ी स्टेशन पर ठहराव।

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दिल्ली और मध्य प्रदेश के बीच ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए गुड न्यूज है। भारतीय रेलवे ने दिल्ली सराय रोहिल्ला और अशोकनगर के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। यह ट्रेन दोनों दिशाओं में एक-एक फेरा लगाएगी और यात्रियों को सफर के लिए एक अतिरिक्त रेल विकल्प देगी। यहां भी पढ़ें…